ترشيح فيلم “إخواننا” لرشيد بوشارب لتمثيل الجزائر في أوسكار 2023

أعلنت اللجنة الجزائرية لانتقاء الأفلام اختيار فيلم “إخواننا” للمخرج الفرانكو-الجزائري رشيد بوشارب لتمثيل الجزائر في مسابقة أوسكار 2023.

وأفادت اللجنة التي يرأسها المخرج محمد لخضر حمينة في بيان أنّ أعضاءها صوّتوا لصالح فيلم “إخواننا” من أجل تمثيل الجزائر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في الطبعة الـ95 لجوائز الأوسكار 2023.

وتضمنت قائمة الأعمال المرشحة إلى جانب “إخواننا” كل من: فيلم “حليم الرعد” للمخرج محمد بن عبد الله، “زفيرة.. الملكة الأخيرة” لعديلة بن ديمراد وداميان أونوريه، وفيلم “حورية” للمخرجة مونيا مدور.

ويعالج الفيلم المرشح قضية المهاجر مالك أوسكين، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، الذي تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطة، في ليلة 5 إلى 6 ديسمبر 1986، وأصبح مالك رمزا للكفاح ضد العنصرية وعنف الشرطة في فرنسا. خرج مئات الآلاف من طلبة وصحافيين وغيرهم، إلى الشارع، محتجّين في مظاهرة سلمية، على جريمة الشرطة، في 36 مدينة بفرنسا.

ويجمع الفيلم بين عدد من الممثلين الجزائريين أو من أصول جزائرية، على غرار: رضا كاتب، لينا خوذري، سمير قاسمي. كما شاركت في كتابة سيناريو الفيلم الكاتبة كوثر عظيمي.