ترشيد استهلاك الكهرباء.. تعليمات جديدة للمساجد

أصدرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر تعليمة مستعجلة دعت فيها إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المساجد والمرافق الدينية، من خلال تنظيم تشغيل التجهيزات الكهربائية والاقتصار على استعمالها خلال أوقات الصلوات والأنشطة الدينية المرخص لها، وذلك في إطار المحافظة على المال العام وترشيد النفقات العمومية.

ووجهت المديرية، في التعليمة المؤرخة في 16 جويلية 2026، تعليمات إلى جميع موظفي القطاع الديني المكلفين بتسيير المساجد والمرافق الدينية، باختلاف مهامهم ورتبهم، بضرورة الالتزام بجملة من الإجراءات الرامية إلى عقلنة استهلاك الكهرباء.

وتضمنت الإجراءات قصر تشغيل المصابيح والمكيفات وأجهزة التبريد وسائر المعدات الكهربائية على أوقات أداء الصلوات والأنشطة الدينية المرخص لها، مع الحرص على إيقاف جميع الأجهزة مباشرة عقب انتهاء الصلاة أو فور اختتام مختلف الأنشطة، وعدم تركها في حالة تشغيل دون حاجة.

كما شددت المديرية على ضرورة الاستعمال الرشيد والمتبصر للطاقة الكهربائية، وتجنب كل أشكال التبذير، مع مراعاة متطلبات الضرورة وحسن التسيير.

وأكدت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر أن هذه التعليمة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ صدورها، داعية جميع المعنيين إلى الالتزام الصارم بمضمونها وحسن تنفيذها.