ترقيات واسعة في صفوف الشرطة وهذه شروطها

دراسة ملفات المترشحين تنتهي هذا الأحد

تنتهي هذا الأحد اللجنة الخاصة للترقيات في صفوف الأمن الوطني من دراسة ملفات المترشحين وإعداد قائمة أعوان وضباط الشرطة الذين سيستفيدون من ترقيات إلى رتب أعلى بمناسبة عيد الشرطة الموافق لـ22 جويلية الجاري، حيث سيحظى أزيد من 5 آلاف رجل شرطة بهذه الترقيات.

وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق” حصريا، فإنه لأول مرة يشارك في اللجنة الخاصة بالترقيات في صفوف الشرطة، جميع المديرين المركزيين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، والمقدر عددهم بـ12 مديرا مركزيا، في دراسة ملفات المترشحين من أعوان وضباط الشرطة، من دون أن يكون المدير العام للأمن الوطني طرفا فيها، وهذا لإضفاء الشفافية في عملية الترقية إلى رتب أعلى.

وعن المقاييس التي تم اعتمادها من طرف اللجنة، كشفت المصادر ذاتها أن الترقيات التي جاءت لم تكن بشكل اعتباطي، وإنما جاءت بناء على دراسة متأنية لملفات المترشحين حالة بحالة، حيث عكف أعضاء اللجنة طيلة شهر ونصف، على تفحص الملفات ومراعاة مدى مطابقتها للمعايير المحددة مسبقا والتي شملت الانتقائية لترتيب الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل، حسب درجات استحقاقهم، والمتمثلة في الأقدمية في الرتبة والمقدرة بـ10 سنوات في صفوف الأمن الوطني، وطريقة أداء التنقيط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حسن السلوك والمثابرة، التحصيل العلمي، مدة الخدمة النظامية بجنوب الوطن، وطبيعة منصب المسؤولية المشغول بالنسبة لفئة الإطارات، إلى جانب المردودية والفعالية في أداء المهام، لاسيما في نتائج القضايا الجزائية.

كما سيستفيد أصحاب الرتب في الشرطة والتي تبدأ من رتبة ملازم أول والحاصلون على شهادات الليسانس والماستر، من ترقيات، موازاة مع تمكين الجميع من الحصول على التصنيف المستحق في سلم الرتب وفق مستويات التأهيل، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار المساعي الرامية إلى تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة الحاملين لشهادات جامعية.

وتدخل هذه الترقيات – حسب ذات المصادر – في إطار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة وتحسين وضعيتهم المالية، حيث سيحظى أزيد من 5 آلاف رجل شرطة من الترقيات، والتي تشمل جميع الفئات ابتداء من عون الشرطة، الذي سيحظى بالترقية إلى رتبة محافظ الشرطة، وصولا إلى أعلى رتبة في الشرطة والمتمثلة في مراقب عام للشرطة.

وسيتم تقليد هؤلاء يوم 22 جويلية الموافق لعيد الشرطة، في حين سيلزم المدير العام للوطني في هذه المناسبة، أفراد الشرطة الذين سيستفيدون من الترقيات بترجمة خبرتهم ومعارفهم ومهاراتهم ميدانيا، من منطلق أن الترقية إلى رتبة جديدة تعد بمثابة حافز معنوي للتميز في الأداء والذي يعتمد على الالتزام والانضباط وفق معايير أخلاقية وسلوكية.

يحدث هذا، في الوقت الذي ينتظر الجميع الإفراج أو المصادقة النهائية على حركة التحويلات والتعيينات الجديدة وإنهاء مهام ضباط في الأمن الوطني.