-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 48 درجة عبر عدة ولايات
الجزائر

ترقية قائد الدرك الوطني نور الدين قواسمية إلى رتبة لواء

الشروق أونلاين
  • 579
  • 0
ترقية قائد الدرك الوطني نور الدين قواسمية إلى رتبة لواء

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بتقليد قائد الدرك الوطني العميد نور الدين قواسمية رتبة  لواء بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.

وتمت ترقية قواسمية إلى رتبة لواء خلال حفل سنوي لتقليد الرتب واسداء الأوسمة الذي أشرف عليه الرئيس تبون بقصر الشعب.

كما تم ترقية 10 عمداء إلى رتبة لواء وهم:

  • ترقية العميد مراد قبوع إلى رتبة لواء
  • ترقية العميد عمر سرير إلى رتبة لواء
  • ترقية العميد عبد النور عزوز إلى رتبة لواء
  •  ترقية العميد رحال مليزي إلى رتبة لواء
  •  ترقية العميد صالح شقلال إلى رتبة لواء
  • ترقية العميد رابح محتوت إلى رتبة لواء
  •  ترقية العميد مبروك سادة إلى رتبة لواء
  • ترقية العميد أحمد سالمي إلى رتبة لواء
  •  ترقية العميد محمد أحمد سايح إلى رتبة لواء
  • ترقية العميد زبير غويلة إلى رتبة لواء
مقالات ذات صلة
توزيع أكثر من 58 ألف سكن “عدل” في 5 حويلية

توزيع أكثر من 58 ألف سكن “عدل” في 5 حويلية

الوزير الأول في مهمة لغربلة الأسماء المقترحة للاستيزار

الوزير الأول في مهمة لغربلة الأسماء المقترحة للاستيزار

بوقدوم يتلقى اتصالا من نظيره السوري لهذا السبب!

بوقدوم يتلقى اتصالا من نظيره السوري لهذا السبب!

منظمة محامي العاصمة: مقاطعة العمل القضائي بمحكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع

منظمة محامي العاصمة: مقاطعة العمل القضائي بمحكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع

حركة البناء تعلن المشاركة في الحكومة المقبلة

حركة البناء تعلن المشاركة في الحكومة المقبلة

لا أمطار حتى منتصف سبتمبر و”طبقية” في توزيع المياه

لا أمطار حتى منتصف سبتمبر و”طبقية” في توزيع المياه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد