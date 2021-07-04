ترقية قائد الدرك الوطني نور الدين قواسمية إلى رتبة لواء

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بتقليد قائد الدرك الوطني العميد نور الدين قواسمية رتبة لواء بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.

وتمت ترقية قواسمية إلى رتبة لواء خلال حفل سنوي لتقليد الرتب واسداء الأوسمة الذي أشرف عليه الرئيس تبون بقصر الشعب.

كما تم ترقية 10 عمداء إلى رتبة لواء وهم: