ترقية قائد الدرك الوطني و10 عمداء إلى رتبة لواء
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بتقليد قائد الدرك الوطني العميد نور الدين قواسمية رتبة لواء بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.
وتمت ترقية قواسمية إلى رتبة لواء خلال حفل سنوي لتقليد الرتب واسداء الأوسمة الذي أشرف عليه الرئيس تبون بقصر الشعب.
كما تم ترقية 10 عمداء إلى رتبة لواء وهم:
- ترقية العميد مراد قبوع إلى رتبة لواء
- ترقية العميد عمر سرير إلى رتبة لواء
- ترقية العميد عبد النور عزوز إلى رتبة لواء
- ترقية العميد رحال مليزي إلى رتبة لواء
- ترقية العميد صالح شقلال إلى رتبة لواء
- ترقية العميد رابح محتوت إلى رتبة لواء
- ترقية العميد مبروك سادة إلى رتبة لواء
- ترقية العميد أحمد سالمي إلى رتبة لواء
- ترقية العميد محمد أحمد سايح إلى رتبة لواء
- ترقية العميد زبير غويلة إلى رتبة لواء