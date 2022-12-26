تركيا تستدعي السفير الفرنسي في أنقرة

استدعت تركيا يوم الإثنين السفير الفرنسي في أنقرة. على خلفية ما اعتبرته “دعاية مناهضة لها”، على خلفية الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في باريس، وأودى بحياة ثلاثة أكراد.

وحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية، فقد “عبّرت السلطات التركية، عن عدم رضاها على الدعاية السوداء. التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني ضد تركيا”.

وذكرت فرانس برس، أن أصواتا من الجالية الكردية في فرنسا، تطالب الدولة الفرنسية بحماية أفرادها، من “ردود فعل تركية” على المظاهرات.

وحمّلت تركيا، حزب العمال الكردستاني، مسؤولة وقوع أعمال عنف في مظاهرات باريس. عقب الهجوم الإرهابي ضد الأكراد هناك.

وقال مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم قالن في تغريدة على تويتر، أرفقها بصور لسيارات محترقة:”هذا هو حزب العمال الكردستاني في فرنسا. المنظمة الإرهابية التي تدعمونها في سوريا”.