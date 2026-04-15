تركيا: قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد داخل مدرسة (صور)

شهدت تركيا اليوم الأربعاء إطلاق نار جديد داخل مدرسة أسفر عن مقتل 4 طلبة وإصابة 20 آخرين، حسب وكالة ”الأناضول”.

وأفادت وكالة الأنضاول التركية للأنباء بسماع أصوات إطلاق نار في مدرسة إعدادية بمدينة كهرمان مرعش. وأكد والي كهرمان مرعش، مُكرم أونلوير، وقوع هجوم مسلح في إحدى مدارس المدينة، مع تسجيل سقوط قتلى وجرحى.

وقال مكرم أونلوير للصحافيين “للأسف، نأسف لوقوع أربع وفيات. من بين الضحايا معلم وثلاثة طلاب. كما لدينا عشرون مصابا”. وأضاف “أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا”.

وأشار إلى أن بعض المصابين في حالة خطيرة ويخضعون لعمليات جراحية، بينما تستمر الجهود الطبية لعلاج المصابين.

وأضاف أن المهاجم توفي أيضًا، حيث يُعتقد أنه أطلق النار على نفسه أثناء الفوضى، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك انتحارًا أم نتيجة الاشتباك.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين. فقد أطلق طالب سابق النار في مدرسته الثانوية التي كان يرتادها، جنوب شرق البلاد، الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بينهم طلاب، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه.