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رياضة

تريكي يصطاد ثلاثة عصافير بِحجر واحد

الشروق الرياضي
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تريكي يصطاد ثلاثة عصافير بِحجر واحد
الأرشيف
ياسر تريكي

اصطاد عدّاء المنتخب الوطني الجزائري لِألعاب القوى ياسر تريكي مساء الخميس، ثلاثة عصافير بِحجر واحد.

وأحرز العدّاء تريكي الميدالية الذهبية تخصّص القفز الثلاثي في الألعاب العربية، بعد تصدّره لائحة الترتيب بِوثبة قدرها 17.30م.

وتُجرى مسابقات “أمّ الرياضات” في الألعاب العربية، بِمُركّب “ميلود هدفي” بِوهران.

ومنحت هذه الوثبة للعدّاء ياسر تريكي تأشيرتَي المُشاركة في الألعاب الأولمبية نسخة العاصمة الفرنسية باريس، في صيف 2024. وبطولة العالم لِألعاب القوى التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابيست، انطلاقا من الـ 17 من أوت المقبل.

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