تسجيل مشاريع استثمارية كبرى بالجزائر لشركات من 9 دول

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار مشاريع استثمارية كبرى لشركات أجنبية من 9 دول أوروبية وآسيوية وكذا عربية.

وأكد المدير العام للوكالة عمر ركاش، في كلمة ألقاها في مستهل اليوم الإعلامي الموسوم بـ “قانون الاستثمارات الجديد من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة” بولاية سطيف أن عمليات تسجيل الاستثمارات الجديدة تعرف يوميا وتيرة تصاعدية.

حيث وصل عددها في آخر حصيلة إلى 704 مشاريع استثمارية بقيمة مالية تقدر بـ 3 ر209 مليار دج. يقول ركاش.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه المشاريع التزم أصحابها باستحداث 17 ألف منصب شغل، مبرزا أنه من بين هذه المشاريع 30 مشروعا تم تسجيلهم على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

وتابع “10منها لمستثمرين أجانب و13 مشروعا بالشراكة بين مستثمرين جزائريين وأجانب و7 مشاريع كبرى لمستثمرين أجانب من دول الصين والأردن وسوريا ومصر والدنمارك والسعودية وتونس والهند والإمارات العربية المتحدة.

وبخصوص المنصة الرقمية الخاصة بالاستثمار المستحدثة مؤخرا أفاد ذات المسؤول أنه بالرغم من أنها في المرحلة الأولى من التشغيل، بلغ عدد الملفات التي هي في طور الإنشاء من طرف المستثمرين 506 في حين وصل عدد شهادات تسجيل الاستثمارات عبر المنصة الرقمية إلى 86.

وتوقع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن تتضاعف هذه الحصيلة في الأيام القادمة بالنظر للتوافد الكبير للمستثمرين على الشبابيك الوحيدة غير المركزية وكذا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية من أجل التعبير عن نوايا الاستثمار والاستفسار عن الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

وأفاد ركاش بأن التطلع قائم بأن يتضاعف الإقبال على الاستثمار مع صدور القانون الخاص بمنح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل إنجاز مشاريع استثمارية خاصة، مبرزا أن “العقار يعد العامل الأساسي في الدفع بعجلة الاستثمار”.