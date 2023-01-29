تسجيل وتسليم شهادة ميلاد 852 مشروع استثماري

خلال 80 يوما فقط من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 31 مشروعا، حسب ما كشفه المدير العام للوكالة.

وفي تصريح صحفي على هامش الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، أكد عمر ركاش أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة بلغ 852 مشروع.

وبخصوص المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية فقدر عددها بـ31 مشروعا من بينها 24 بالشراكة بين جزائريين وأجانب، 10 منها تخص استثمارات مباشرة أجنبية.

وأوضح المسؤول أنه “منذ دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 19 جانفي تم تسجيل وإعطاء شهادة ميلاد واستثمارات حقيقية لـ852 مشروع استثماري”.

إضافة إلى ذلك، تم تسجيل 152 مشروع استثماريّ، هي حاليا قيد الدراسة، حيث ينتظر أن يحصل المستثمرون على شهادة التسجيل الخاصة بهم خلال هذا الأسبوع، يقول ركاش.

أما عن المشاريع الموروثة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا، فيبلغ عددها نحو 5000 مشروع قيد الإنجاز، حسب ركاش، الذي أبرز أن مصالحه تعمل على مرافقة أصحابها للإسراع في دخولها حيز الاستغلال.

وأضاف أن حافظة الاستثمارات التي كانت تابعة لنطاق اختصاص المجلس الوطني للاستثمار تضم 64 مشروعا مهيكلا قيد الإنجاز.

كما لفت ركاش إلى وجود عدد كبير من المشاريع الكبرى تخص كل القطاعات التي اعطتها الدولة أهمية وأولوية كبرى في إطار استراتيجيتها الجديدة لاسيما تلك التي تحمل قيمة مضافة وتساهم في التنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكدا أن حصة الأسد في هذه الاستثمارات تخص قطاع الصناعة لاسيما التحويلية والغذائية وغيرهما.