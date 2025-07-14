تسديد فواتير الكهرباء عبر تطبيق “بريدي موب”

بموجب اتفاقية بين "سونلغاز" و"بريد الجزائر"

وقّعت شركة “سونلغاز”، ممثلة في فرعها “سونلغاز للتوزيع”، ومؤسسة “بريد الجزائر”، الاثنين بالجزائر العاصمة، اتفاقية إطار تهدف إلى تمكين زبائن “سونلغاز” الحائزين على “البطاقة الذهبية” من تسديد فواتير الكهرباء والغاز عن بعد، بطريقة آمنة وسهلة، عبر تطبيق “بريدي موب”، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لـ”سونلغاز”، تحت إشراف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، والمدير العام بالنيابة لمؤسسة “بريد الجزائر”، إلى جانب عدد من إطارات الوزارتين والمؤسستين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين زبائن “سونلغاز” من تسديد فواتيرهم عن بعد من دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات التجارية، وذلك باستخدام “البطاقة الذهبية” عبر تطبيق “بريدي موب”، في إطار تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وتندرج هذه الخطوة في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الرقمنة وتطوير الخدمات العمومية بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال إدارة فعالة وشفافة تضع المواطن في صلب اهتماماتها، يضيف البيان.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد عرقاب، أن هذه الاتفاقية تترجم التزام قطاعه بتوسيع الحلول الرقمية وتحديث الخدمات، مشيرا إلى أنها تعد نموذجا ناجحا للتكامل المؤسساتي بين قطاعي الطاقة والبريد، بما يسهم في تسهيل حياة المواطن وتعزيز ثقته في الخدمة العمومية.

من جانبه، ثمّن زروقي أهمية هذه المبادرة في توسيع استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة، على غرار “بريدي موب”، بما يعزز من رقمنة التعاملات اليومية ويوفر خدمات متطوّرة وآمنة للمواطنين في مختلف مناطق الوطن.