تسريع اعتماد أدوية “صيدال” في موريتانيا الأسبوع المقبل!

تعهدت موريتانيا بتسوية ملف تسجيل الأدوية التابعة لمجمع “صيدال” وتسريع دخولها إلى السوق المحلية قبل نهاية الأسبوع المقبل، وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصحة الموريتاني بسفير الجزائر، رفقة وفد من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ومتعاملين اقتصاديين جزائريين في نواكشوط، كما سيتم فتح قنوات تعاون مباشرة بين المؤسسات الصحية الموريتانية ونظيراتها الجزائرية، خاصة في مجالات الخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية والمختبرات، بما يعزز الشراكات الثنائية في القطاع الصحي.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، احتضنت نواكشوط يوم 08 ماي 2026، لقاءً جمع وزير الصحة الموريتاني، اتيام تيجان، بسفير الجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمين صيد، بحضور وفد من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب متعاملين اقتصاديين جزائريين ينشطون في مجالات الخدمات الصحية والصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مرافقة الوفد الجزائري المشارك في الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية المنظم بالعاصمة الموريتانية، حيث خُصص لبحث سبل تعزيز حضور المؤسسات الجزائرية في السوق الموريتانية، وتسهيل ولوجها إلى مختلف القطاعات ذات الصلة بالصحة العمومية، لاسيما الإحالات العلاجية، والخدمات الطبية، وصناعة الأدوية، والمختبرات والتجهيزات الصحية.

وشكّل الاجتماع فرصة لطرح أبرز الانشغالات التي عبّر عنها المتعاملون الجزائريون، وفي مقدمتها مسألة تأخر تسجيل بعض الأدوية الجزائرية، خاصة التابعة لمجمع “صيدال”، لدى المصالح المختصة بوزارة الصحة الموريتانية. وفي هذا السياق، تعهّد الوزير الموريتاني بالتكفل بالملف والعمل على تسويته قبل نهاية الأسبوع المقبل، بما يسمح بتسريع دخول هذه المنتجات إلى السوق الموريتانية.

كما تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين المؤسسات الصحية في البلدين، حيث وجّه وزير الصحة الموريتاني عدداً من الشركات الجزائرية الناشئة الناشطة في مجالات التكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية نحو الهيئات والمؤسسات الصحية الموريتانية، قصد بناء شراكات عملية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

وفي السياق ذاته، تم استعراض القدرات والخبرات التي تتمتع بها المؤسسات الجزائرية في القطاع الصحي، في ظل المشاركة النوعية والمتزايدة للمتعاملين الجزائريين في المعرض، وهو ما يعكس الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتوجه نحو تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

من جهته، أكد سفير الجزائر في نواكشوط، أمين صيد، حرص السفارة على مواصلة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وتذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يعزز من حضور المؤسسات الجزائرية في السوق الموريتانية، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة والخدمات الطبية.