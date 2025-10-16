-- -- -- / -- -- --
لمرافقة حاملي المشاريع

تسهيلات جديدة لاستيراد المُعدات من الخارج

الشروق أونلاين
ح.م
أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا)، الخميس، عن إطلاق إجراءات وتسهيلات جديدة لفائدة حاملي المشاريع والمؤسسات المصغّرة الراغبين في استيراد المعدات من الخارج، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المقاولاتية وتنفيذ التوجيهات المعتمدة من قبل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ودعت “ناسدا” جميع المستفيدين الذين وقّعوا البرنامج التقديري للاستيراد عبر وكالاتها الولائية ولم يتحصلوا بعد على مصادقة مصالح التجارة الخارجية، إلى التوجه إلى وكالاتهم الولائية من أجل الاستفادة من التسهيلات الجديدة والمرافقة اللازمة لمتابعة ملفاتهم لدى المصالح المختصة.

كما أكدت الوكالة حرصها على تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم التقني والإداري للمقاولين لضمان تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعهم.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، أفادت الوكالة أنه يمكن للمعنيين التواصل مع مركز الاتصالات عبر الرقم 0770033033.

