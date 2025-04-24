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الجزائر

تسهيلات جديدة للجالية الجزائرية بفرنسا

محمد فاسي
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تسهيلات جديدة للجالية الجزائرية بفرنسا
ح.م
خدمة جديدة خاصة بإصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين المقيمين في العاصمة الفرنسية

أعلن عبد الوهاب يعقوبي، نائب الجالية الجزائرية بباريس في المجلس الشعبي الوطني، عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بإصدار جوازات السفر للمواطنين الجزائريين المقيمين في العاصمة الفرنسية والمقاطعات المجاورة.

وبحسب الإعلان الذي نشره يعقوبي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أصبح بإمكان المواطنين المقيمين في المقاطعات 75، 18، 37، 41، 45، 97 و98 تقديم طلبات استخراج جوازات السفر عبر البريد، دون الحاجة إلى التنقل مباشرة إلى القنصلية في المرحلة الأولى.

  1. 1. تحميل قائمة الوثائق المطلوبة واستمارة الطلب من موقع القنصلية.
  2. 2. إرسال الملف كاملاً عبر البريد إلى عنوان القنصلية العامة.
  3. 3. انتظار البريد الإلكتروني من القنصلية بعد دراسة الملف، لتحديد موعد الحضور من أجل دفع الرسوم وأخذ البصمات.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التواصل مع القنصلية عبر البريد الإلكتروني التالي:contact@consulat-paris-algerie.fr.

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