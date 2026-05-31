تشريعيات 2 جويلية.. 8 ولايات تحت مجهر التفتيش

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، المقررة بتاريخ 02 جويلية المقبل، رفعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من وتيرة تحضيراتها الميدانية، حيث أوفدت لجان تفتيش مركزية إلى ثماني ولايات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل فقد تم إيفاد لجان تفتيشية مركزية في إطار برنامج المتابعة الميدانية؛ حيث شملت المرحلة الحالية كلا من ولايات: جيجل، سكيكدة، قسنطينة، قالمة، المنيعة، غرداية، أولاد جلال، ومعسكر.

وعقدت اللجان المركزية وفقا لذات البيان، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة مع السلطات الولائية وإطارات الإدارة المحلية، وبحضور ممثلي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتمت خلال هذه اللقاءات مراجعة وتقييم مستوى التقدم المحرز في كافة الترتيبات التجهيزية، والوقوف على مدى جاهزية الوسائل اللوجيستية والبشرية الكفيلة بضمان السير الحسن والمنظم لهذا الموعد الوطني الحاسم.

كما تضمن برنامج هذه الزيارات حسب ذات المصدر خرجات ميدانية قادت الوفود المركزية لمعاينة وتفقد الهياكل والمنشآت المسخرة للعملية الانتخابية.

وشملت المعاينة أماكن ومستودعات تخزين الوثائق والعتاد الانتخابي للتأكد من تأمينها اللوجيستي، بالإضافة إلى تفقد مقرات المنسقين الولائيين والبلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بغرض ضبط الجاهزية المادية التامة و إزالة أي عقبات قد تواجه سير التحضيرات الميدانية.