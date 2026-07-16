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تشييع جثامين ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية (مباشر)
الجزائر

تشييع جثامين ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية (مباشر)

الشروق أونلاين
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تشييع جثامين ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية (مباشر)
ح.م
لقطة من الفيديو

بتكليف من رئيس الجمهورية، شارك الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة مساء الخميس بمقبرة سيدي رزين في العاصمة، في تشييع جثامين ضحايا الحريق الذي نشب فجر اليوم بمؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية.

وأسفر حريق مركز الطفولة المسعفة بالمحمدية عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 10 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

كما أسفر الحريق عن تسجيل حالتين تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس، إلى جانب 7 أشخاص في حالة صدمة نفسية. فضلا عن التكفّل بـ 5 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن.

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