تصدير شحنة “توربينات” غازية نحو هولندا

لفائدة شركة "جنرال إلكتريك"

أعطى الأربعاء ممثل المدير العام لمؤسسة سونلغاز، رفقة سلطات ولاية المسيلة، إشارة انطلاق تصدير الدفعة الثانية من التوربينات الغازية، نحو هولندا، على أن تتبع بعمليات مماثلة في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لتنويع المداخيل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، بتصدير المنتجات المحلية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وحسب ما أكده، حسين حاج عروسي، مدير وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار، فإن هذه العملية تأتي تبعا للعقد المبرم، وتحسين الأداء والتقليل من تكلفة التشغيل ورفع مستوى التعاون بين الوحدة والعديد من المؤسسات.

من جانبه، ممثل المدير العام لمؤسسة سونلغاز، أكد بأن العملية تدخل في إطار تصدير التوربينات الغازية نحو هولندا وبالتحديد لفائدة شركة “جنرال الكتريك”، ضمن السياسة المتبعة بغرض تشجيع الإنتاج المحلي لهذا النوع من قطع الغيار، والتي تدخل في الصناعات الكهربائية والغازية، وضمن الاتفاقية المبرمة مع “جنرال الكتريك”، بفضل التحكم الجيد من طرف مهندسي وعمال وحدة التصنيع في التكنولوجيا الدقيقة، في انتظار المزيد من المشاورات على المستويين الإقليمي والعالمي لتصدير معدات أخرى منتجة محليا، لدعم الإنتاج الصناعي والتقليل من تكلفة الاستيراد وتنويع المداخيل بالعملة الصعبة.

من جهته، والي المسيلة، أشاد بالجهود المبذولة من قبل عمال الوحدة، من خلال التحكم في التكنولوجيا الدقيقة والرفع من القدرات الإنتاجية من قطع الغيار، في انتظار المزيد من النجاحات بتصدير كميات أخرى، مؤكدا حرص السلطات العليا في البلاد على تشجيع مثل هذه المبادرات وتذليل الصعوبات لاقتحام الأسواق الإقليمية والدولية وعقد شراكات أخرى.