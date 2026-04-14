تصدير 3800 طن من الإسمنت نحو الأسواق الأوروبية

في عملية نوعية جديدة عبر المؤسسة المينائية بسكيكدة

شهدت المؤسسة المينائية بسكيكدة، الاثنين، عملية تصدير نوعية لشحنة هامة من مادة الإسمنت، قدرت بنحو 3800 طن، تم تعبئتها في أكياس كبيرة.

وتأتي هذه العملية لتأكيد مكانة وأهمية ميناء سكيكدة، كمنصة لوجيستية استراتيجية لدعم الصادرات الجزائرية، نحو الأسواق الأوروبية، واستراتيجية الدولة في توسيع وترقية الصادرات خارج المحروقات.

علما أن الشهر الماضي شهد تصدير شحنتين كبيرتين من مادة الإسمنت قدرت بنحو 12800 طن، الشحنة الأولى وجهت إلى الجمهورية الليبية والمقدرة بـ5800 طن على شكل “باليت”، والشحنة الثانية مقدرة بسبعة آلاف طن من مادة الإسمنت الأبيض في أكياس كبيرة وجهت إلى دولة إسبانيا.

وأكدت مصادر من المؤسسة المينائية بسكيكدة أن عملية التصدير ستتواصل في إطار تطبيق استراتيجية الجهات الوصية في البلاد والتي تندرج ضمن تعزيز المبادلات التجارية خارج المحروقات، علما أنه تم تجهيز هذه الشحنات وتعبئتها وفقا لمعايير الجودة المطلوبة للتصدير، لضمان وصول المنتج إلى الوجهات المحددة بأمان وفعالية، هذا وشهد أيضا الأسبوع الماضي، ميناء سكيكدة عملية شحن كمية معتبرة من مادة الحديد المخصصة للبناء نحو الأسواق الإفريقية، حيث بلغت 3 آلاف طن من حديد الخرسانة، وأكثر من 13 ألف طن من لفائف الحديد ونواة الزيتون، في عملية تصدير جديدة نحو الأسواق الدولية باتجاه دولتي إيطاليا وبلجيكا، حيث تم شحن 7500 طن من مادة حديد تسليح الخرسانة نحو بلجيكا، و5500 طن من نواة الزيتون نحو إيطاليا، كما تم استلام رافعة شوكية مزودة بحامل اللفائف الحديدية بقدرة 45 طن من علامة “كالمار”، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج شامل يهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية للميناء، لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ وتقليص مدة مكوث السفن، مما يساهم في رفع سرعة وكفاءة العمل داخل ميناء سكيكدة التجاري.