تصل إلى 45 درجة.. موجة حر شديدة تجتاح 9 ولايات إلى غاية الثلاثاء

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر شديدة ستضرب عددا من الولايات تستمر إلى غاية يوم غد.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و45 درجة مئوية وستستمر يومي الاثنين والثلاثاء.

كما شملت النشرية الخاصة ولايات: عين تيموشنت، وهران ومستغانم.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و42 درجة مئوية تستمر يومي الاثنين والثلاثاء.

تنبيه جديد: موجة حر وأمطار غزيرة عبر 14 ولاية

وصباح اليوم الاثنين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس من تسجيل موجة حر شديدة وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة أن موجة حر شديدة تتراوح ما بين 39 إلى 45درجة مئوية ستستمر عبر ولايات: سيدي بلعباس، غليزان، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، عين الدفلى، معسكر، وهران والبليدة.

كما شمل التنبيه ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة وعنابة.

من المرتقب أن تستمر صلاحية النشرية إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

ونبهت النشرية أيضا من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: الأغواط، المسيلة، تيارت، الجلفة، البيض، سعيدة، النعامة، تيسمسيلت، المدية، إن قزام، تمنراست وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.