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تصوّروا كم يبلغ سعر “البشت” الذي ألبسه أمير قطر لميسي؟

الشروق أونلاين
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تصوّروا كم يبلغ سعر “البشت” الذي ألبسه أمير قطر لميسي؟
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ميسي يحتفل بكأس العالم 2022 مرتديا "البشت"

 “البشت” الذي أهداه أمير قطر لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، في احتفالات فريق بلاده بكأس العالم 2022، كان من النوع الفاخر. وهو ما يرجّح أن سعره كان مرتفعا للغاية بالمناسبة.

فحسب ما نقلته “العربية”، عن متخصّصين في صناعة هذا الزيّ، الذي تشتهر بحياكته منطقة الأحساء السعودية على وجه الخصوص، فإن “بشت” ميسي من صنع يدوي. وهو من أجود الأنواع.

ويحتاج هذا الرداء الفاخر الذي يعتبر رمزا لثقافة القطرييين والخليجيين عموما، إلى  10 أيام من العمل لحياكته. حيث يمرّ بعدة مراحل قبل أن يصبح جاهزا للاستعمال.

ورجّح صانع “البشوت” السعودي محمد القطان، أن يتجاوز سعر “البشت” الذي قدّمه أمير قطر لميسي 1600 دولار أمريكي. وهو ما يفوق قيمة 22 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية.

وأكد القطان أن “بشت” ميسي في نهائي مونديال قطر، كان من النوع الفاخر. لأنه مصنوع يدويا من القماش النجفي، وهو قماش يتميّز بنسيجه الصيفي والشفاف.

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