تظاهرة تضامنية بفرنسا تنديدا بنهب ثروات الشعب الصحراوي

المشاركون طالبوا الدول الأوروبية باحترام القانون الدولي

نظمت الكنفدرالية الفلاحية الفرنسية والتجمع الكتالوني من أجل حرية الصحراويين، السبت بمدينة بيربينيان الفرنسية، يوما تضامنيا مع الشعب الصحراوي للتنديد بالنهب الذي يطال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن التظاهرة تخللتها مسيرة شارك فيها متضامنون جابوا الشوارع الرئيسية للمدينة للتنديد بمواصلة الاحتلال المغربي استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية بشكل غير مشروع، مطالبين باحترام القانون الدولي وقرارات الهيئات القضائية الأوروبية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وجدد ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية فرنسية، خلال المسيرة، دعمهم الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، منددين بـ”استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما يترتب عليه من انتهاكات لحقوق الشعب الصحراوي”.

كما عبر عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات الفرنسية من بينها حزب مناهضة الرأسمالية الجديد وجمعية التضامن مع العمال المهاجرين والحزب الشيوعي الفرنسي والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المتضامنين مع الشعب الصحراوي، عن دعمهم الكامل لعدالة القضية الصحراوية.

واعتبر المتدخلون أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من قبل شركات أجنبية من دون موافقة الشعب الصحراوي يشكل “خرقا واضحا” للقانون الدولي وللأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مطالبين السلطات الفرنسية والأوروبية باحترام الشرعية الدولية والأوروبية والوقف الفوري لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف موارد الإقليم من دون موافقة ممثله الشرعي جبهة البوليساريو. وفي كلمته، أشاد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، محمد علي الزروالي، بمستوى التعبئة والتضامن الذي أبانت عنه المنظمات المشاركة، مشيرا إلى أن الصحراء الغربية “لا تزال على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم التي لم تستكمل فيها عملية تصفية الاستعمار”.

وأعاد التأكيد على “تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”، منددا باستمرار استغلال الثروات الطبيعية للإقليم المحتل في غياب موافقة الشعب الصحراوي.