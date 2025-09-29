تعاون جزائري–صيني لدفع مشاريع استكشاف وتطوير المحروقات
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، نائب رئيس شركة “جيريه” الصينية لهندسة النفط والغاز جياسون زهان ليو، مرفوقًا بوفد من مسؤولي الشركة، بحضور إطارات من الوزارة.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة سبل توسيع التعاون والاستثمار في مجال صناعة وهندسة النفط والغاز بالجزائر، خصوصًا مع مجمع سوناطراك، حيث جرى استعراض وضعية الشراكة الحالية والمشاريع التي تنفذها الشركة الصينية في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، وتطوير الحقول وتعزيز قدرات معالجة وضغط الغاز الطبيعي المنتج.
وأكد الوزير عرقاب خلال الاجتماع أهمية التعاون مع شركة “جيريه” نظرًا لإمكاناتها التقنية والتكنولوجية، داعيًا إياها إلى توسيع حضورها في السوق الجزائرية والمشاركة في المناقصات الدولية المقبلة الخاصة بمشاريع استكشاف وتطوير المحروقات، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات مع سوناطراك.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الشركة الصينية عن اهتمام “جيريه” بتعزيز وجودها في الجزائر والمساهمة في تطوير صناعة النفط والغاز باستخدام أحدث التكنولوجيات، مؤكدًا استعدادها لتوسيع استثماراتها في ظل العلاقات المتميزة التي تربط الجزائر والصين.
وتُعد شركة جيريه من أبرز مزوّدي معدات وخدمات حقول النفط في الصين، وهي فرع مملوك بالكامل لمجموعة Jereh Group الصينية، التي تأسست سنة 1999 بمدينة ينتاي في مقاطعة شاندونغ حيث تمتلك نحو نصف الحصة في سوق معدات حفر الصخر الزيتي محليًا.
وتأسست الشركة عام 2008 بالولايات المتحدة، وأُدرجت في بورصة شنتشن عام 2010، كما وسّعت نشاطها بإنشاء فروع متخصصة في التكنولوجيا البيئية عام 2015 والطاقة الجديدة عام 2021.
وتوظف جيريه أكثر من 9 آلاف عامل عبر أكثر من 70 دولة. وتختص الشركة في تصنيع المعدات النفطية والغازية وتقديم حلول متكاملة تشمل الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، معالجة وضغط الغاز، إنشاء محطات التسييل والضغط، وتطوير البنى التحتية للأنابيب.بلغت قيمتها السوقية ذروتها بنحو 7 مليارات دولار عام 2015، وظلّت ضمن مؤشر “هورون تشاينا 500” لعدة سنوات، حيث تراوحت قيمتها بين 4 و6 مليارات دولار بين 2019 و2022.