تعاون جزائري–صيني لدفع مشاريع استكشاف وتطوير المحروقات

عبر مشاريع مشتركة مرتقبة بين سوناطراك و"جيريه"

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، نائب رئيس شركة “جيريه” الصينية لهندسة النفط والغاز جياسون زهان ليو، مرفوقًا بوفد من مسؤولي الشركة، بحضور إطارات من الوزارة.

وشكل اللقاء فرصة لمناقشة سبل توسيع التعاون والاستثمار في مجال صناعة وهندسة النفط والغاز بالجزائر، خصوصًا مع مجمع سوناطراك، حيث جرى استعراض وضعية الشراكة الحالية والمشاريع التي تنفذها الشركة الصينية في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، وتطوير الحقول وتعزيز قدرات معالجة وضغط الغاز الطبيعي المنتج.

وأكد الوزير عرقاب خلال الاجتماع أهمية التعاون مع شركة “جيريه” نظرًا لإمكاناتها التقنية والتكنولوجية، داعيًا إياها إلى توسيع حضورها في السوق الجزائرية والمشاركة في المناقصات الدولية المقبلة الخاصة بمشاريع استكشاف وتطوير المحروقات، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات مع سوناطراك.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الشركة الصينية عن اهتمام “جيريه” بتعزيز وجودها في الجزائر والمساهمة في تطوير صناعة النفط والغاز باستخدام أحدث التكنولوجيات، مؤكدًا استعدادها لتوسيع استثماراتها في ظل العلاقات المتميزة التي تربط الجزائر والصين.