اجتماعات تنسيقية وتنصيب اللجان الولائية عبر الوطن... وزارة الداخلية:

تعبئة شاملة لضمان سير الامتحانات الرسمية في أحسن الظروف

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن، الاجتماعات التنسيقية وتنصيب اللجان الولائية، لبلوغ أعلى درجات الجاهزية وضمان تنظيم محكم لامتحانات نهاية السنة الدراسية، حسب ما أورده، الاثنين، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وأوضح المصدر أن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة في هذا الإطار تخصص لـ”استعراض دقيق لمجمل المؤشرات المرتبطة بالامتحانات الرسمية، لاسيما ما يتعلق بعدد المترشحين، مراكز الإجراء ووسائل التأطير”، مع إبراز ضرورة “التعبئة الشاملة لكافة الموارد البشرية والإمكانات المادية واللوجستية، بما يضمن سير الامتحانات في أحسن الظروف عبر مختلف الأطوار التعليمية”.
كما يحظى الشق الأمني بـ”عناية خاصة”، حيث تم “اعتماد ترتيبات محكمة لتأمين مراكز الامتحان ومحيطها، إلى جانب ضمان النقل المؤمن لمواضيع الامتحانات، في إطار تنسيق وثيق مع مختلف المصالح الأمنية المختصة، بما يكفل توفير أجواء ملائمة يسودها الانضباط والطمأنينة”، يتابع نفس المصدر.
ومن الناحية التنظيمية، تشمل التدابير “ضبط مخططات نقل المترشحين، مع توفير خدمات الإطعام والإيواء عند الضرورة، إلى جانب تهيئة مراكز الإجراء والتصحيح وفق معايير تضمن جاهزيتها التامة من حيث النظافة، الإنارة، التهوية والتجهيزات الأساسية”.
أما فيما يخص الجانب الصحي والوقائي، فقد تم “تسخير الأطقم الطبية وشبه الطبية بالتنسيق مع مصالح الصحة والحماية المدنية، تحسبا لأي طارئ، مع الحرص على توفير بيئة صحية وآمنة داخل مراكز الامتحان”.
كما تم التأكيد، خلال هذه اللقاءات، على “حتمية تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، مع برمجة زيارات تفقدية دورية للوقوف على جاهزية الهياكل، والتكفل الفوري بأي نقائص، بما يضمن السير الحسن لهذا الحدث الوطني في كنف الانضباط والتنظيم”، وفق المصدر.

