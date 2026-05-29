تعديلات على برنامج رحلات النقل البحري للمسافرين خلال شهر جوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إدخال تعديلات على برنامج عدد من الرحلات البحرية المبرمجة خلال شهر جوان 2026، شملت تأجيل وتقديم ودمج بعض الرحلات على خطوط تربط الجزائر ومارسيليا ووهران وسكيكدة وأليكانتي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنه تم تأجيل رحلة مارسيليا – وهران المبرمجة سابقاً يوم 2 جوان 2026 إلى يوم 4 جوان 2026 على الساعة الرابعة مساءً.

كما تقرر تقديم رحلة سكيكدة – مارسيليا المبرمجة يوم 5 جوان 2026 إلى يوم 3 جوان 2026 على الساعة الواحدة زوالاً.

وفي إطار التعديلات ذاتها، تم دمج رحلة مارسيليا – الجزائر المبرمجة يوم 3 جوان 2026 مع رحلة مارسيليا – الجزائر المبرمجة يوم 6 جوان 2026، لتتم برمجتهما ضمن رحلة واحدة تنطلق من مارسيليا نحو الجزائر يوم 7 جوان 2026 على الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وشملت التعديلات أيضاً تأجيل رحلة الجزائر – مارسيليا المبرمجة يوم 4 جوان 2026 إلى يوم 8 جوان 2026 على الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقررت المؤسسة تقديم رحلة سكيكدة – مارسيليا المبرمجة يوم 12 جوان 2026 إلى يوم 10 جوان 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

كما تم تأجيل رحلة الجزائر – أليكانتي المبرمجة يوم 11 جوان 2026 إلى رحلة وهران – أليكانتي المبرمجة يوم 12 جوان 2026 على الساعة السابعة مساءً.

أما رحلة أليكانتي – وهران المبرمجة يوم 12 جوان 2026، فقد تم تأجيلها إلى يوم 13 جوان 2026 على الساعة السابعة مساءً.