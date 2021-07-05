تعرف على نوابغ الجزائر في شهادة التعليم المتوسط…!

سلسبيل بوزيد الأولى وطنيا بمعدل 19.90 في “البيام”:

” طموحي التخصص في مجال الدراسات الفيزيائية”

حققت التلميذة “سلسبيل بوزيد”، من متوسطة قرين بلقاسم وسط باتنة، أعلى معدل وطني، في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.90 على عشرين. وأكدت المتفوقة أنها حققت الإنجاز الوطني بتوفيق من الله أولا، ثم بجهودها ومساعدة الطاقم التربوي من فترة التعليم الابتدائي، إلى مرحلة التعليم المتوسط، معربة عن نيتها التخصص الجامعي والأكاديمي في مجال الدراسات الفيزيائية، بحكم عشقها لهذه المادة العلمية التي تدمن على الاطلاع على معارفها وأسرارها التقنية والأكاديمية منذ نعومة أظافرها.

ويؤكد مدير متوسطة قرين بلقاسم، أن التلميذة النجيبة تتمتع بأخلاق عالية وبخجل بريء هو من سمات المتفوقين، فيما أكد والداها بأنها تطالع كثيرا في البيت وهي شغوفة بحب التعلم وذلك سر تفوقها خلال كافة أطوار الدراسة. وتنتمي سلسبيل لعائلة متنورة علميا، حيث سبق لشقيقتها الكبرى سندس بوزيد أن حققت المرتبة الثانية في معدل البكالوريا على مستوى ولاية باتنة قبل فترة.

يذكر أن ولاية باتنة سجلت نسبة انتقال في شهادة التعليم المتوسط بلغت 77.37 بالمائة، حيث بلغ عدد الناجحين في الامتحان 17 ألفا و150 تلميذ من أصل 22 ألفا و170 ممن اجتازوا الاختبار. تحصل أكثر من 359 تلميذ على معدل أكبر او يساوي 18 من 20 و40 تلميذا معدل أكثر أو يساوي 19 من 20.

سرايش بثينة الأولى في شهادة التعليم المتوسط بالمسيلة

هذا هو سر تفوقي وأطمح أن أصبح جراحة أعصاب

حازت التلميذة سرايش بثينة، أعلى معدل في امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021 بالمسيلة، بعد حصولها على معدل يقدر بـ19.32، يعكس جهودها المبذولة طيلة مسارها الدراسي الحافل بالتفوق حسب ما استقته الشروق اليومي من أفراد عائلتها التي استقبلت هذا الخبر السعيد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة حتى إنها تجاوزت بهذه النتيجة كل توقعات والدها الذي يشتغل في حقل التربية.

التلميذة بثينة من متوسطة الأخوين بلقبي بمدينة المسيلة، في حديثها، أرجعت سر هذا التفوق إلى الدعم والمؤازرة التي حظيت بها من قبل أفراد العائلة وخاصة والديها اللذين لم يبخلا عليها في توفير كل الظروف المادية والمعنوية والتشجيعات المستمرة من أجل تحقيق أعلى المراتب والتفوق في مسارها الدراسي، خاصة أنها من بين الأوائل في امتحانات شهادة التعليم الابتدائي قبل سنوات بمعدل 9.40، أضف إلى ذلك المواظبة على المطالعة والاجتهاد طيلة الموسم الدراسي، وكذا دروس الدعم والتقوية في بعض المواد وتنظيم الوقت وعملية المراجعة التي أفادتها كثيرا على حد قولها في عملية الحفظ والفهم وحل كل المسائل والحوليات المحتملة، وكذا الحفاظ على الصلاة حسب والدتها التي غمرتها الفرحة برؤية فلذة كبدها تتألق في سماء التربية والتعليم.

وبخصوص طموحها في المرحلة الجامعية بعد الوصول إلى الطور الثانوي عن جدارة واستحقاق، بعد تصدرها أعلى معدل بالمسيلة، فإن تحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة جراحة في الأعصاب أو القلب، بدأ يقترب خاصة أن ذلك طموح والديها منذ فترة.

حققت أعلى معدل في امتحان شهادة التعليم المتوسط بالنعامة

“الشروق” تزور التلميذة حميد نور الهدى وفاء صاحبة 19.31

بجدارة واستحقاق، تمكنت التلميذة حميد نور الهدى وفاء من مدينة المشرية، من افتكاك المركز الأول على مستوى ولاية النعامة في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021 بمعدل 19.31، لتكون بذلك مثالا للمثابرة والجد والاجتهاد، وهي التي رسمت مسيرتها الدراسية منذ ولوجها مقاعد الدراسة بالطور الابتدائي إلى غاية التعليم المتوسط بعنوان واحد وهو التفوق وحصد التميز والنجاح بمعدلات تفوق الـ19، “الشروق اليومي” زارت عائلة حميد لتستكشف سر هذا النجاح والتألق…

تتحدث التلميذة المميزة نور الهدى وفاء، التي علمت بنتيجة حصولها على المركز الأول ولائيا عن طريق مستشار التربية الأستاذ شكري بختاوي بمتوسطة تبون عبد الكريم، بأن نجاحها لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة للجد والمثابرة، سلاحها في ذلك من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل، بل إنها كانت تنتظر معدلا أعلى مما تحصلت عليه، خاصة بعدما تحصلت على معدل 19.80 في الامتحان التجريبي لشهادة التعليم المتوسط بمؤسستها، بذلك كانت تطمح للحصول على المراتب الأولى وطنيا، خاصة وأن مسارها الدراسي يؤكد هذه الرغبة والطموح، ويشفع لها في ذلك.

وعن كيفية التحضير لهذه الشهادة والعوامل التي ساعدتها في تحقيق هذا الإنجاز الولائي المميز، تؤكد نور الهدى وفاء أن الفضل يعود لله تعالى أولا وأخيرا، ثم لوالدتها التي ملأت طريقها بنجاح حافل ومميز، دون أن تنسى فضل والدها عبد الجبار. إلى جانب تنظيم الوقت في المراجعة بالمنزل فقط، ولم تكن أبدا حسبها بحاجة إلى الدروس الخصوصية، أما عن رغبتها وأمنيتها مستقبلا، فهي أن تتحصل على معدل مميز في شهادة البكالوريا وأن تكون من المتصدرين والمتوجين وطنيا من قبل رئيس الجمهورية إن شاء الله، ليفتح لها باب الجامعة على مصراعيه وتختار عندئذ التخصص الذي يعجبها. لتقدم في الأخير شكرها العميق وامتنانها الكبير لوالديها وجميع أساتذتها والطاقم التربوي والإداري لمتوسطة تبون عبد الكريم، ولكل من شجعها لتحقيق هذه النتيجة المميزة. يذكر أن ولاية النعامة حققت نسبة نجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط 56.72 بالمئة، فيما بلغت نسبة الانتقال للطور الثانوي بعد احتساب معدل التقويم المستمر السنوي 65.10 بالمئة.

70.26 بالمائة نسبة النجاح في شهادة البيام بالبويرة

سجلت ولاية البويرة نسبة ناجح في امتحان شهادة التعليم المتوسط بلغت 70.26 بالمائة، بارتفاع كبير مقارنة مع السنة الفارطة، وهو تقدم ملحوظ لهذا الموسم الدراسي بتضافر كل الجهود من أفراد القطاع التربوي بمختلف رتبهم حسب مسؤولي القطاع، في حين بلغ أعلى معدل نجاح لتلميذة من متوسطة حودش السعيد بالبويرة بلغ 19.32 .

وبحسب الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية التربية بالولاية فإن نسبة النجاح في الامتحان بلغت 70.26 بارتفاع عن النسبة الوطنية التي بلغت 64.46، بنجاح 7906 تلميذ من أصل 11253 مترشح حاضر، في حين بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من الانتقال من غير الناجحين في الشهادة ما نسبته 5 بالمائة.

وعادت المرتبة الأولى على مستوى الولاية للتلميذة بوليل صبرين من متوسطة حدوش السعيد بمعدل بلغ 19.32.

57.29 نسبة النجاح في امتحانات شهادة التعليم المتوسط بالمسيلة

بلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة التعليم المتوسط بالمسيلة، 57.29 بالمائة، حسب بيان لمديرية التربية بالولاية، فيما تحصلت التلميذة بثينة سرايش على أعلى معدل بـ 19.32.

وبلغة الأرقام، فقد سجل تحسن في النتائج بالمقارنة مع الدورة الماضية التي بلغت فيها نسبة النجاح 43.40 بالمائة، وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا بواقع 13.89 بالمائة، بالرغم من الظروف الاستثنائية للتمدرس جراء الإجراءات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا والمخاوف من تفشي الفيروس وسط الطواقم التربوية والإدارية والتلاميذ على حد سواء، ناهيك عن الاضطرابات التي شهدها القطاع، خاصة بعد عدم تلقي المئات من الأساتذة أجورهم لأكثر من سنتين والحركات الاحتجاجية التي عرفها القطاع، إلا أن النتائج المتحصل عليها تبقى دون تطلعات الأسرة التربوية والأولياء بالرغم من الإمكانيات المتاحة وبالمقارنة مع ولايات أخرى، وذلك نتيجة الاختلالات المسجلة في الخريطة التربوية وبعد الأساتذة عن أماكن العمل وشساعة الولاية، أضف إلى ذلك ضعف النتائج في المؤسسات الواقعة جنوب المسيلة، لعدة اعتبارات منطقية حسب مهتمين بالشأن التربوي.

54,54 نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالأغواط

حققت ولاية الأغواط نسبة 54,54 بالمائة في امتحان شهادة التعليم المتوسط التي أعلن عن نتائجها أمسية أول أمس، وقد تحصل أكثر من ستة تلاميذ على معدل يساوي أو يفوق 19 من عشرين، بينهم التلميذة الدح أمينة من متوسطة مشتح عيسى بالأغواط التي تحصلت على معدل 29,19، كأعلى معدل بالولاية، مقابل 41 تلميذ تحصلوا على معدلات تساوي أو تفوق 18 من عشرين، فضلا عن أكثر من 120 تلميذ تحصلوا على معدلات تساوي أو تفوق 17 من عشرين وحوالي 290 تلميذ تحصلوا على معدلات تساوي أو تفوق 16 من عشرين، في حين عادت متوسطة بعاج محمد بالأغواط لسالف عهدها من حيث النتائج وحازت المرتبة الثانية بنسبة نجاح فاقت 85 بالمائة بعد متوسطة لطرش أحمد صاحبة الرتبة الأولى بنسبة نجاح فاقت 86 بالمائة.