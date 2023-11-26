تعرّف على 13 فائدة صحية لمياه الأمطار 

تشير الدراسات إلى أن المياه الأنقى والأكثر أمانا في العالم هي مياه الأمطار إذا تم جمعها بواسطة أدوات صحية وتصفيها بالطريقة الصحيحة.

وتحتوي هذه المياه على العديد من الخصائص المهمة التي تجعلها ذات فائدة كبيرة لجسم الإنسان، حيث تعمل على علاجه من بعض الأمراض الخطيرة.

في هذا المقال، سنتطرق للفوائد الصحية لاستعمال مياه الأمطار في الشرب وتنظيف الشعر والوجه والملابس.

مضادة للسرطان

تحتوي مياه الأمطار على درجة حموضة قلوية، مما يساعد على التخلص من الخلايا السرطانية، فهذا الماء هو معادل كبير لدمائنا وكذلك خلايا الجسم.

وهذا هو السبب في تسمية مياه الأمطار بمضادات الأكسدة، ويُنصح مرضى السرطان بشربها بكميات كبيرة.

ملابس ناعمة

الماء العذب مفيد أيضا لغسل الملابس، لأنه يجعل الأقمشة أكثر نعومة ويشطف رغوة الصابون جيدا.

علاج لمشاكل المعدة

من الضروري جدا شرب ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من ماء المطر قبل تناول أي شيء كل صباح.

وهذا يساعد في تحييد حمض المعدة ويساعد في تهدئة الغشاء المخاطي في المعدة.

نمو الشعر الصحي

غسل الشعر بماء المطر مفيد جدا لنموه وقوته لأن درجة الحموضة القلوية فيه تساعد على نمو الشعر.

بشرة صحية

يساعد الرقم الهيدروجيني القلوي في مياه الأمطار الجلد على الحفاظ على الرطوبة لفترة طويلة ويساعد في مرونة الجلد.

الوقاية من حب الشباب

غسل الوجه بمياه الأمطار يمكن أن ينظفه بشكل فعال، فهو يزيل البكتيريا التي تساعد في التسبب في الدمامل وحب الشباب على الجلد، وفقا لموقع livinginwellbeinghttps://www.livinginwellbeing.org/health-benefits-of-drinking-rainwater/

لا يحتوي على الكلور

تضيف العديد من مصادر المياه الكلور إلى الماء لتطهيره وقتل البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.

على العكس من ذلك، فإن مياه الأمطار، عندما يتم جمعها مباشرة، لا تحتوي على الكلور لأنها تأتي مباشرة من الغلاف الجوي.

منخفضة الصوديوم

تحتوي مياه الأمطار، التي يتم تقطيرها بشكل طبيعي من خلال عمليات التبخر والتكثيف، على مستويات منخفضة جدا من الصوديوم.

هذه المياه الصافية يمكن أن تكون خيارا مناسبا لأولئك الذين يحتاجون إلى مصادر مياه منخفضة الصوديوم، مثل المصابين بأمراض الكلى والقلب.

درجة حموضة محايدة

عادة ما يكون الرقم الهيدروجيني لمياه الأمطار قريبا أو أقل بقليل من 7 وهو الرقم الهيدروجيني المتعادل، مما يعني أنها متوازنة وليست حمضية أو قلوية جدا.

ويُعد وجود درجة حموضة متوازنة في الماء الذي نستهلكه أمرا مهما للعديد من وظائف الجسم والحفاظ على صحة جيدة.

تقليل التعرض للمواد الكيميائية

عندما يتم جمع مياه الأمطار بشكل دقيق ونظيف، فإنها عادة ما تحتوي على تركيز أقل من المواد الكيميائية الضارة مقارنة ببعض مصادر المياه الأخرى.

غني بالمواد المغذية

تحتوي مياه الأمطار على كميات صغيرة من المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم، والتي تعتبر ضرورية لصحة الإنسان ودعم وظائف العضلات والأعصاب وقوة العظام.

تعزيز وظيفة المناعة

إبقاء الجسم رطبا عن طريق شرب كميات كافية من المياه النظيفة، بما في ذلك مياه الأمطار النقية، أمر ضروري للحفاظ على نظام مناعة صحي.

وعندما يكون الجسم رطبا جيدا، فإنه يساعد في الأداء الأمثل للخلايا المناعية، مما يسهل على الجسم مقاومة العدوى والأمراض وطرد السموم.

تشحيم المفاصل

تتطلب المفاصل في أجسامنا تزييتا كافيا لتعمل بشكل صحيح، مما يقلل الاحتكاك بين العظام ويقلل من التآكل.