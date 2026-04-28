تعليمة جديدة من بنك الجزائر للحد من الغش والتعاملات المشبوهة

ح. م
بنك الجزائر.

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، عن إصدار تعليمة جديدة للبنوك خلال أسبوع تتعلق بتطبيق معايير “اعرف زبونك ” (KYC)، وذلك لتكييف المنظومة البنكية الوطنية مع التحولات التي تعرفها وسائل التمويل.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، أوضح لبو خلال جلسة حوارية نظمت اليوم الثلاثاء، 28 أفريل، ضمن فعاليات الدورة الثانية من “CEO Survey” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” أن هذه التعليمة، ستكون ملزمة لكافة البنوك، مع مراعاة خصوصية نشاط المتعاملين الاقتصاديين، الذين يمكنهم، بناء على تصريح بسيط، الإفصاح عن مداخيلهم المستقبلية وكيفية استخدامها “دون مواجهة عراقيل”.

وأكد المحافظ ضرورة احترام الضوابط المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الالتزام بالجوانب التنظيمية، منوها بجهود مؤسسة بريد الجزائر لتحديث ملفات (KYC).

ويهدف نظام “اعرف زبونك” للتعرف وتأكيد هويات الزبائن والمتعاملين بشكل يضمن شفافية المعاملات والحد من الغش والتعاملات المشبوهة بشكل يعزز أمن المنظومة البنكية.

