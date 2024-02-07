تعليم عالي: هذه طريقة تقديم الطعون عبر التطبيق الرقمي

كشف وزير التعليم العالي، كمال بداري، الأربعاء، عن تفعيل خاصية تقديم الطعن الآني عبر الخط على التطبيق الرقمي للطالب Webetu.

وأوضح بداري في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن تقديم الطعن الآني عبر الخط يكون في حالة خطأ نتج أثناء صب العلامة، أو أثناء حساب المُعدل، وذلك بعد تحديث التطبيق على متجر “غوغل بلاي ستور”.

وتكون عملية تقديم الطعن عبر إتباع خطوات محددة تتمثل في اختيار خانة علامات الامتحانات في الواجهة الرئيسية للتطبيق، اختيار السُدَاسي، النقر المزدوج على العلامة لتقديم طلب الطعن، اختيار سبب الطعن (عدم ظهور النقطة / خطأ في رصد النقطة) والنقر على مواصلة وتأكيد طلب الطعن.