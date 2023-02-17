-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 40 ألف دينار جزائري

تعويضات مالية لأعضاء مجلس البحث العلمي والتكنولوجيـات

حورية عياري
  • 255
  • 0
تعويضات مالية لأعضاء مجلس البحث العلمي والتكنولوجيـات
أرشيف

قررت الحكومة منح تعويضات مالية لأعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيـات تتراوح ما بين 8 آلاف إلى أكثر من 22 ألف دينار جزائري بحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية التي أصدرت مرسوما تنفيذيا يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات والتي تتكون مــن تعـويض جـزافي شهـري يتكـون مـن جـزء ثابت وجزء متغير .
ويستفيد أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيـات مــن تعـويض جـزافي شهـري يتكـون مـن جـزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار، وجزء متغير أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار يحسب على أساس الحضور في الاجتماعـات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية في أشغاله.
وتحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر مـن رئيس المجلس، حيث يستفيد نائبا الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وأعضـــاء خلية اليقظة وأعضـــاء اللجــان الدائمــة مــن تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه أعلاه كما يأتي 17600 دينار جزائري لنائــب الرئيس و15400 دينار لرئيس اللجنة الدائمة، وكذا عضو خلية اليقظة، وتمنح 8800 لعضو اللجنة الدائمة.
وأشار المرسوم إلى أنه لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد كما تخضع التعويضــات المنصــوص عليها في هذا المرسوم لاشتراكات الضمـــان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل 3 أشهر ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لأعضـــاء المجلــس الوطني للبحـث العلمـي والتكنولوجيات.

مقالات ذات صلة
التدابير الوقائية لتفادي حوادث الإختناقات

التدابير الوقائية لتفادي حوادث الإختناقات

الحماية المدنية الجزائرية

الحماية المدنية الجزائرية

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 17 فيفري 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 17 فيفري 2023

الجزائر تُنهي المفاوضات حول تكلفة حج 2023

الجزائر تُنهي المفاوضات حول تكلفة حج 2023

4 وزراء في جلسة عامة أمام نواب البرلمان

4 وزراء في جلسة عامة أمام نواب البرلمان

هكذا يتم تعيين الأمناء العامين بالبلديات

هكذا يتم تعيين الأمناء العامين بالبلديات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد