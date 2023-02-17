تعويضات مالية لأعضاء مجلس البحث العلمي والتكنولوجيـات

تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 40 ألف دينار جزائري

قررت الحكومة منح تعويضات مالية لأعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيـات تتراوح ما بين 8 آلاف إلى أكثر من 22 ألف دينار جزائري بحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية التي أصدرت مرسوما تنفيذيا يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات والتي تتكون مــن تعـويض جـزافي شهـري يتكـون مـن جـزء ثابت وجزء متغير .

ويستفيد أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيـات مــن تعـويض جـزافي شهـري يتكـون مـن جـزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار، وجزء متغير أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار يحسب على أساس الحضور في الاجتماعـات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية في أشغاله.

وتحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر مـن رئيس المجلس، حيث يستفيد نائبا الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وأعضـــاء خلية اليقظة وأعضـــاء اللجــان الدائمــة مــن تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه أعلاه كما يأتي 17600 دينار جزائري لنائــب الرئيس و15400 دينار لرئيس اللجنة الدائمة، وكذا عضو خلية اليقظة، وتمنح 8800 لعضو اللجنة الدائمة.

وأشار المرسوم إلى أنه لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد كما تخضع التعويضــات المنصــوص عليها في هذا المرسوم لاشتراكات الضمـــان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل 3 أشهر ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لأعضـــاء المجلــس الوطني للبحـث العلمـي والتكنولوجيات.