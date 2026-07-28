تعويض المتضررين من حرائق الغابات.. سعيود يترأس اجتماعا مع الولاة

التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة دراسة الملفات

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الثلاثاء 28 جويلية بقصر الحكومة، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع ولاة الولايات التي تضررت من حرائق الغابات، لمتابعة تنفيذ أمر الرئيس عبد المجيد تبون، المتعلق بالتكفل بالمتضررين من الحرائق، وتعويضهم قبل 31 أوت 2026، والوقوف على تقدم العملية.

وبعد أن ترحم على أرواح الضحايا وثمن المجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الأسلاك والهيئات خلال مجابهة الحرائق، نقل الوزير تشكرات الرئيس تبون إلى الولاة وكافة السلطات المحلية والمتدخلين.

ليذكّر بأوامر الرئيس تبون القاضية بالتكفل الفوري بالمتضررين من حرائق الغابات وتعويضهم، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة دراسة الملفات واستكمال العملية ضمن الآجال المحددة، مع الحرص على أن تتم في إطار من الشفافية والصدق والواقعية والإنصاف.

وأمر سعيود الولاة بمواصلة تقييم وضعيات المتضررين بطريقة دقيقة وموضوعية، بإشراك مختلف المصالح والقطاعات المعنية، بما يضمن دراسة عادلة وشفافة للملفات والتكفل الأمثل بالمتضررين.

كما شدد على مواصلة التجند واليقظة، لاسيما بعد الانتهاء من إخماد جميع الحرائق عبر التراب الوطني، مثمنا التنسيق بين مختلف المتدخلين، وداعيا إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة والتحلي بالحيطة والحذر وتعزيز إجراءات الوقاية لتفادي أي طارئ.

مواصلة دعم منظومة الحماية المدنية

وأكد سعيود أن الدولة سخرت إمكانيات معتبرة لحماية المواطنين والممتلكات والثروة الغابية والفلاحية، وستواصل دعم منظومة الحماية المدنية من خلال توفير الوسائل الضرورية وتدعيمها بالموارد البشرية، إلى جانب تعزيز قدراتها بالعتاد والتجهيزات، من شاحنات وصهاريج ووسائل جوية مخصصة للتدخل، فضلا عن إعادة بعث مشاريع إنجاز وحدات الحماية المدنية وتدعيمها.

وأسدى تعليمات بضرورة الرفع المستمر من جاهزية وكفاءة مصالح الحماية المدنية، من خلال تنظيم تمارين محاكاة دورية بمختلف الولايات.

كما تطرق الوزير إلى نظافة المحيط، مشددا على ضرورة تجند الولاة والسلطات المحلية لتحسين مستوى النظافة والعناية بالمحيط العمراني.

ووجه تعليمات صارمة بتكثيف عمليات النظافة عبر مختلف البلديات وضمان استمراريتها، وعدم اقتصارها على الحملات الظرفية، مع إشراك كافة الفاعلين من مؤسسات عمومية وجمعيات ومجتمع مدني.

ليختتم سعيود الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف المصالح، وترسيخ ثقافة الوقاية والتدخل الاستباقي.