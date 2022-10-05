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اقتصاد

تعيين مدير جديد لشركة نفطال

الشروق أونلاين
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تعيين مدير جديد لشركة نفطال

تم الأربعاء تنصيب عبد القادر شافي بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الفرعية نفطال.

وتمت مراسم التنصيب بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور أعضاء مجلس إدارة نفطال.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك “السيد شافي، البالغ من العمر 59 سنة، متحصل على شهادة ليسانس في العلوم المالية وماستر 2 في مالية المؤسسات وقد التحق بنفطال سنة 1991 أين ارتقى جميع الرتب الوظيفية إلى أن تم تعيينه سنة 2021 كمدير تجاري- فرع التسويق بالمديرية العامة بذات الشركة” .

وأضاف: وقد شغل قبل ذلك منصب مدير جهوي لنفطال بعدة ولايات من الوطن.

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