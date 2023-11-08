تغييرات كبرى في سوناطراك

مست نواب الرئيس المدير العام وكافة أقسام نشاط المنبع

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام كافة نواب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، فيما أجرى الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك، رشيد حشيشي، جملة تغييرات مست 5 أقسام حيوية بالمؤسسة على علاقة بنشاط المنبع هي: الإنتاج والاستكشاف والتنقيب وهندسة وتطوير الحقول والشراكة.

وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد أنهيت مهام نواب الرئيس المدير العام لسوناطراك بموجب مرسوم رئاسي، وشملت كلا من: محمد سلماني نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، والذي يعد أهم قسم بالشركة الوطنية، وأمين ملايكة المكلف بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب، ونصر الدين فتوحي المكلف بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل، وبوطوبة بعطوش بصفته مكلفا بنشاط التكرير والبيتروكيمياء.

كما أنهيت مهام فتيحة نفاح المكلفة بنشاط تسويق المحروقات، ومجيد أعراب المسؤول عن المالية، وفتحي عرابي المسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق، ورشيد زرداني المسؤول عن الإستراتيجية والتخطيط.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”الشروق”، فإن تعيين خليفة نواب الرئيس المدير العام لم يتم بعد، علما أن تعيينهم قد يتم من طرف الشركة، لكن الترسيم في المناصب يتطلب صدور مراسيم رئاسية أيضا.

للإشارة، فإن معظم نواب الرئيس جرى تعيينهم نهاية مارس 2020 بموجب مراسيم رئاسية صدرت حينها.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إنهاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك توفيق حكار مطلع شهر أكتوبر الماضي، وتعيين رشيد حشيشي خليفة له، والذي سبق أن تقلد مهام المدير العام بالنيابة في أفريل 2019 واستمر على رأس الشركة لمدة ستة أشهر.

في ذات السياق، أفادت مصادر رفيعة بسوناطراك لـ”الشروق” أن الرئيس المدير العام باشر تغييرات أخرى على أقسام حيوية بالشركة وتعتبر العمود الفقري لها وهي الإنتاج والاستكشاف والتنقيب وهندسة وتطوير الحقول والشراكة.

وحسب ما توفر من تفاصيل فقد تمت ترقية المدير الجهوي للإنتاج بحاسي مسعود نواصر عمار، إلى منصب مدير قسم الإنتاج بالمديرية العامة بالعاصمة، وسيتم تعيين خليفة له خلال الأيام القليلة القادمة بعد عودة الرئيس المدير العام من ليبيا، وعوض بذلك مسؤول القسم السابق طالب مسعود.

وفي سياق التغييرات ذاتها، تم تعيين مدير جديد لقسم الاستكشاف وهو شرفاوي عبد القادر، الذي كان يشغل منصب مدير عام شركة الجيوفيزياء وهي أحد فروع سوناطراك، الذي عوض مسؤول القسم السابق باجي عبد النور.

كما تم تعيين مدير جديد لقسم التنقيب وهو الشيخ مصطفى وهو أحد الكفاءات السابقة بالشركة، الذي عوض مسؤول القسم السابق بلحناش فريد.

كما أحدث الرئيس المدير العام لسوناطراك تغييرات على قسم هندسة البترول وتطويره “PED”، بتعيين قليل جمال مديرا جديدا، ليخلف بذلك مسؤول القسم السابق محمود جيجلي.

وبقسم الشراكة، تم تعيين باعلي محمد الصغير مديرا جديدا، وهو الذي كان مسؤولا بمشروع “بوستينغ حاسي الرمل”، علما أن القسم كان من دون مدير بعد أن تم تعيين مراد لجهام قبل فترة مديرا لوكالة تثمين موارد المحروقات “النفط”.

الأولوية للكفاءات وأصحاب الخبرة في القطاع

ووفق المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، فإن هذه التغييرات تدخل ضمن استراتيجية إعطاء دفعة نفس جديد للشركة الوطنية للمحروقات، من خلال ورقة طريق جديدة تتضمن تغييرات مست مناصب نواب الرئيس الثمانية، وأيضا أقسام نشاط المنبع التي تعتبر العمود الفقري للشركة، من خلال التعويل والاعتماد على كفاءات من الشركة لها الخبرة والتجربة في هذا المجال.

وتستهدف إدارة سوناطراك بشكل أساسي من وراء هذه الاستراتيجية، وفق المصادر ذاتها، الرفع من احتياطات البلاد المؤكدة من النفط والغاز، بالنظر لكونها العمود الفقري لأي شركة محروقات، مشيرة إلى أنّ من بين الأمور التي شدد وأشار إليها الرئيس المدير العام رشيد حشيشي خلال حفل تسليم واستلام المهام عند تنصيبه، كانت رفع احتياطات الجزائر من النفط والغاز، وتجديد ما تم استهلاكه، معتبرا أن قوة شركة المحروقات تكمن في الاحتياطات المؤكدة ما يضمن ديمومتها.