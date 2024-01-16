تغيير عدّة مواعيد لطلب تأشيرة فرنسا في مركز “في أف أس”

أعلن مركز “في أف أس غلوبل” المكلّف بمعالجة طلبات تأشيرة فرنسا في الجزائر يوم الثلاثاء، أنه سيجري تغييرا على عدّة مواعيد لإيداع ملفات طلب التأشيرة.

ويتعلّق الأمر حسب ما ذكره بيان للمركز، بمواعيد طلبات التأشيرة الخاصة بأصول وأزواج حاملي الجنسية الفرنسية، وطلبات تمديد الإقامة بالنسبة للمتقاعدين.

حيث تمّ تغيير مواعيد هذه الفئة من طالبي التأشيرة، من يوم الخميس 18 جانفي الجاري، بين منتصف النهار 12:00 والسادسة 18:00 مساء، إلى يوم الأحد 21 جانفي.

وسيتواصل موظفو المركز مع المعنيين بهذا التغيير خلال الأيام المقبلة، من أجل إعادة برمجة مواعيدهم، يضيف نفس البيان.

وكشف “في أف أس غلوبل” في وقت سابق، عن إطلاق عملية تجريبية لاستقبال طلبات الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 سنة، من دون الحاجة لحجز مواعيد مسبقة.

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء، الذي يبدأ من تاريخ 14 جانفي، أن يحجز أولياء الأطفال، أو أحد الأبوين، موعدا مؤكدا لإيداع طلب التأشيرة، في نفس التاريخ.

كما يُلزم أولياء الأطفال الذين يقدّمون طلبات للحصول على التأشيرة، بتقديم شهادة للحالة المدنية، تثبت انتساب الأطفال إليهم.