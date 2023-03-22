تغيير موعد مباراة الترجي وشباب بلوزداد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعدا جديدا لمباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وستلعب المباراة في الفاتح من أفريل المقبل بملعب رادس، بدلا من الجمعة 31 مارس الجاري.

وستحدد نتيجة مباراة الترجي وشباب بلوزداد، متصدر المجموعة الرابعة، حيث سيكون التعادل كافيا للترجي من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة، إذ يحتل قبل الجولة الأخير المركز الأول برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن الوصيف شباب بلوزداد.