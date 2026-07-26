تفاصيل إضافية عن إلغاء “الجذع المشترك” في الطور الثانوي

صلاحيات أوسع لمديري المتوسطات واشتراط 4 سنوات للتوجيه

تواصل وزارة التربية الوطنية تنفيذ إصلاحاتها التربوية، والتي بدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع، إذ أفزرت “المخرجات” الجديدة لتحسين وتطوير نظام التعليم في بلادنا قرارات هامة وجادة تصب في صالح المدرسة الجزائرية عموما والتلميذ بشكل خاص.

ومن أبرز التوصيات التي تم إقرارها إلغاء نظام “الجذع المشترك” في السنة الأولى ثانوي، وتوجيه التلاميذ بشكل مباشر إلى التخصصات والشعب المطلوبة ابتداء من الموسم الدراسي القادم، من خلال اعتماد آليات جديدة في التوجيه، ترتكز بالأساس على تقييم التلاميذ خلال مسار دراسي كامل يبدأ من السنة الأولى متوسط إلى غاية السنة الرابعة.

وفي التفاصيل، أبرزت مصادر “الشروق”، أنه تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى إطلاق مراجعة بيداغوجية ومواصلة تخفيف البرنامج الدراسي لفائدة النشاطات الثقافية والرياضية والفنية من أجل تحقيق تنمية قدرات التلاميذ، فقد تم اعتماد “إصلاحات تربوية “جديدة ستدخل حيز التطبيق بدءا من الموسم الدراسي المقبل، حيث تقرر في مرحلة التعليم الابتدائي، وفق إعلان وزير القطاع، إلغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية لأقسام الثالثة ابتدائي، والإبقاء على مادة اللغة الإنجليزية كلغة وحيدة بهذا المستوى.

وهو القرار الذي سيكثف مهام مصالح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية المختصة، حيث ستكون مراكزه الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، مطالبة وجوبا باسترجاع مناهج الفرنسية من المدارس الابتدائية، وتسليمها مجددا للديوان.

حذف ساعة من الحجم الزمني للفرنسية بالثانية متوسط لصالح الإنجليزية

أما بخصوص الإصلاحات الجديدة والتي مست مرحلة التعليم المتوسط، أفادت مصادرنا، أنه تقرر حذف ساعة تدريس من مادة اللغة الفرنسية لأقسام الثانية متوسط “لتصبح ساعتين” فقط، وإضافتها لمادة اللغة الإنجليزية لنفس المستوى، ليصبح حجمها الساعي الجديد ثلاث ساعات، فضلا عن اعتماد كتاب جديد لمادة اللغة الإنجليزية للسنة الثانية متوسط والذي سيكون بحوزة التلاميذ في الدخول المدرسي القادم، في خطوة جادة تسعى السلطات الوصية لتنفيذها على أرض الواقع لأجل تقليص اللغة الفرنسية، وتكريس اعتماد الإنجليزية كلغة أجنبية أولى.

أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، فقد أكدت ذات المصادر أن حذف نظام “الجذع المشترك”، المعلن عنه، سيكون أهم إصلاح سيدخل حيز التطبيق في الموسم الدراسي الجديد، حيث تقرر تبني آليات جديدة ومبتكرة في توجيه تلاميذ الرابعة متوسط المنتقلين إلى أقسام السنة الأولى ثانوي، إلى التخصصات المطلوبة، من خلال العودة إلى المسار الدراسي للتلميذ، بتقييم نتائجه الدراسية المحصل عليها بداية من السنة الأولى متوسط وإلى غاية السنة الرابعة، وعدم الاكتفاء بسنة دراسية واحدة وهي الرابعة.

وإلى ذلك، فقد جرى الاتفاق على التغيير في تسمية “مجالس القبول والتوجيه” إلى “مجالس القبول للتخصصات”، بالاحتفاظ بنفس التشكيلة، وهي مدير المتوسطة، مدير الثانوية، أعضاء من مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، رئيس مصلحة التمدرس والامتحانات، رئيس مصلحة التكوين والتفتيش، وبحضور مدير التربية أو من ينوب عنه.

وفي المقابل، سيتم منح صلاحيات أوسع لمديري المتوسطات بالتنسيق المباشر مع مراكز التوجيه، في توجيه التلاميذ المباشر إما إلى الشعب العلمية أو الأدبية، وذلك بعد الانتهاء من تقييم المسار الدراسي الذي عمره أربع سنوات.