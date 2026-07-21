تفاصيل إضافية عن الترقيات وتوظيف الأساتذة والإداريين

عمليات دخلت مراحلها النهائية وأخرى في طريق التنفيذ

توشك وزارة التربية الوطنية على إسدال الستار على أكبر ثلاث عمليات تخص مسابقات التوظيف في سلكي الأساتذة والإداريين، بالإضافة إلى امتحانات الترقية في المناصب العليا، وبمجرد المصادقة عليها بشكل نهائي، ستمنح قيمة مضافة للقطاع توفر استقرار السنة الدراسية المقبلة، خاصة وأن التربية توظف أزيد من 800 ألف مستخدم موزعين وطنيا عبر مؤسسات التربية والتعليم والهيئات تحت الوصاية.

وفي التفاصيل، أبرزت مصادر “الشروق” أن الوزارة الوصية، من خلال مصالحها المركزية المختصة، ومديريات التربية للولايات، قد قطعت أشواطا هامة في مجال تنفيذ ثلاثة أعمال هامة سترى النور قريبا، تحسبا للدخول المدرسي الجديد، حيث سيعرف القطاع قفزة نوعية في مجال التوظيف الخارجي بدعم مؤسسات التربية والتعليم بالتأطير البيداغوجي (الأساتذة) والإداري (رؤساء مؤسسات تربوية ومفتشين).

قوائم المترشحين لمسابقة الأساتذة تحت مجهر “الرقابة الرقمية”

وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن أول عملية كبرى قد حققت الوزارة الوصية فيها تقدما ملموسا بخطوات مدروسة، هي المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة “قسم أول”، والتي برمجت على أساس الشهادة ورصد لها 64 ألف منصب مالي جديد، حيث يجري حاليا إخضاع ملفات المترشحين البالغ عددهم مليون و65 ألف مترشح، لرقابة “قبلية رقمية” على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، وذلك قصد التدقيق في قوائم الناجحين والتأكد من مدى تطابق ملفاتهم المرفوعة مع الشروط المطلوبة للتوظيف في رتبة أستاذ قسم أول والصنف 13 بالنسبة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، والصنف 14 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الحائز على شهادة الماستر وما يعادلها والصنف 13 للحائزين على شهادة الليسانس بعد إتمام فترة التكوين.

وبعد الانتهاء من مهمة الرقابة والمتابعة الدقيقة، تقوم الوظيفة العمومية بتسليم الوصاية قوائم الناجحين والراسبين، لتقوم هذه الأخيرة بالإعلان عن النتائج النهائية عبر المنصات الرقمية التي ابتكرت وطورت لهذا الغرض.

انطلاق تصحيح امتحان الترقية و6 أيام لإنهاء العملية

وبشأن العملية الثانية الخاصة بالامتحان المهني الداخلي لترقية المستخدمين إلى 23 رتبة إدارية بعنوان 2026، والذي برمج في 11 جويلية الجاري، وجندت له الوزارة إمكانات بشرية ومادية ضخمة برصد 8704 منصب مالي جديد، فقد أكدت ذات المصادر على أنه تم الانتهاء من تجميع وإغفال أوراق إجابات المترشحين، فيما جرى الانتقال إلى مرحلة التصحيح، وهي العملية التي انطلقت الاثنين 20 جويلية الجاري، وستدوم على مدار ستة أيام، أين سيتم إخضاع كل ورقة إجابة لتصحيحين اثنين، من قبل لجان مختلفة، لأجل تحقيق تقييم عادل لكافة الممتحنين، خاصة وأن السلطة الوصية ومنذ سنوات عديدة قد اتخذت قرارا باعتماد نفس إجراءات البكالوريا في تنظيم مختلف المسابقات والامتحانات المهنية.

وبمجرد الانتهاء كليا من التصحيح، سيتم تسخير فرق متخصصة ستوكل لها مهمة التكفل بالتدقيق في النتائج بإخضاعها للمراقبة والمطابقة، ليتم الإعلان عن النتائج نهاية شهر جويلية الجاري أو مطلع شهر أوت الداخل كأقصى تقدير، على أن يتم تعيين الناجحين في مناصب عملهم الجديدة مطلع السنة الدراسية الجديدة، باستثناء الرتب المعنية بالتكوين القبلي.

تسجيلات مسابقة الإداريين متواصلة والرقابة لانتقاء المقبولين

أما بالنسبة للعملية الثالثة الخاصة بالمسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للالتحاق بالتكوين المتخصص في سبع رتب إدارية بعنوان سنة 2026، والتي رصد لها أزيد من 26 ألف منصب مالي جديد، فقد أظهرت المصادر نفسها أن عملية التسجيلات التي انطلقت رسميا بتاريخ 13 جويلية الحالي، وتجرى حصريا عبر المنصة الرقمية، لا تزال متواصلة وستختتم بتاريخ 27 منه.

وأسرت مصادرنا أن مديريات التربية الولائية، عبر مصالحها المختصة، تقوم وبالتزامن مع التسجيلات الإلكترونية بدراسة الملفات المرفوعة من قبل المترشحين، لإجراء المطابقة مع الشروط المطلوبة للتوظيف بدقة عالية، ليتم في نهاية المطاف انتقاء قوائم المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية والتي ستجرى في 26 سبتمبر المقبل، على أن تختتم المسابقة بإجراء محادثة شفهية مع لجنة متخصصة، للإعلان عن النتائج النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة سيتم برمجة مسابقة خارجية للتوظيف في رتبة “مربي متخصص في الدعم التربوي” الصنف 10، والمستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي الجديد 25/54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.