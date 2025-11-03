تفاصيل اتفاقية جديدة بين “الجوية الجزائرية” والخطوط القطرية!

مشاركة بالرمز تربط الجزائر بكوالالمبور وهونغ كونغ ومسقط

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة الخطوط الجوية القطرية، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع شبكة رحلاتها الدولية وإضافة وجهات جديدة نحو الشرق الأوسط وآسيا.

وحسب بيان للشركة، اطلعت عليه “الشروق”، فإن هذه الاتفاقية تتيح لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية السفر عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية نحو عدد من المدن الآسيوية الكبرى، على غرار كوالالمبور في ماليزيا، هونغ كونغ في الصين، ومسقط في سلطنة عمان.

في المقابل، ستستفيد الخطوط الجوية القطرية من الوصول إلى 06 وجهات داخلية جزائرية تشغلها الخطوط الجوية الجزائرية انطلاقاً من مطار الجزائر الدولي، وتشمل كلّاً من قسنطينة، وهران، عنابة، تمنراست، تندوف، تيميمون.

فتح 6 وجهات داخلية جزائرية أمام القطرية ابتداء من 15 نوفمبر

وسيتم فتح عمليات بيع التذاكر نحو هذه الوجهات ابتداءً، من الاثنين 3 نوفمبر 2025، على أن تُطلق أول رحلة تعمل بنظام المشاركة بالرمز بين الشركتين في 15 نوفمبر الجاري، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للخطوط الجوية الجزائرية، الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي عبر توسيع شبكة وجهاتها وتحسين جودة خدماتها وفق المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس القسم التجاري بالخطوط الجوية الجزائرية، سامي الكريم بوتماجة، أهمية هذه الشراكة قائلا: “إن اتفاقية تقاسم الرموز مع الخطوط الجوية القطرية ستُمكّن الخطوط الجوية الجزائرية من تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط وآسيا، من خلال توفير مزيد من الخيارات لزبائنها للوصول إلى وجهات جديدة، مع الترويج للسفر إلى الجزائر”.

وتندرج هذه الاتفاقية حسبه في إطار الاستراتيجية الشاملة للشركة الهادفة إلى توسيع شبكة رحلاتها وربطها بمطار الجزائر العاصمة المحوري، قائلا: “نحن سعداء بإقامة شراكة مثمرة مع الخطوط الجوية القطرية”.

من جانبه، أعرب تيري إنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، عن ارتياحه لإبرام هذه الاتفاقية، قائلا: “يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الخطوط الجوية الجزائرية من خلال هذه الاتفاقية الجديدة للرمز المشترك، التي من شأنها ترسيخ حضورنا في الأسواق الإفريقية الرئيسية، هذا التعاون يمنح المسافرين خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر سلاسة نحو الشرق الأوسط وآسيا، ويعكس التزامنا المستمر بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مثل تعاوننا مع الخطوط الجوية الجزائرية”.

وأكد الطرفان أن الاتفاقية ستُوسع مستقبلاً لتشمل وجهات إضافية جديدة.

يُذكر أن الخطوط الجوية القطرية تُعد من أبرز شركات الطيران العالمية، وقد تُوجت مؤخراً بجائزة “أفضل شركة طيران في العالم” للمرة التاسعة على التوالي خلال حفل جوائز الطيران العالمية لعام 2025 الذي تنظمه منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية “سكاي تراكس”.

أما الخطوط الجوية الجزائرية، فهي تخدم الشركة أكثر من 80 وجهة عبر رحلات منتظمة ومستأجرة، وتشغل حاليا نحو 300 رحلة يوميا ضمن شبكة تضم أكثر من 200 مسار جوي، كما تدير الخطوط الجوية الجزائرية مرافقها الخاصة.

وقد نقلت الشركة قرابة 8 ملايين مسافر خلال عام 2024، وتعمل حاليا على تنفيذ برنامج طموح لتحديث وتوسيع أسطولها، وهي حاصلة على شهادات اعتماد دولية.