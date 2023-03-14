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الجزائر

تفكيك شبكة إجرامية للتزوير وتهريب العملة الصعبة

الشروق أونلاين
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تفكيك شبكة إجرامية للتزوير وتهريب العملة الصعبة
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تفكيك عصابة تهريب العملة الصعبة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة باستعمال سندات بنكية مزوّرة، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأسفرت هذه العملية عن حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ3070 أورو، وسندات بنكية بقيمة 8070 أورو. إضافة إلى 137 ختما لمؤسسات بنكية وإدارية وخاصة، كانت تستعمل للتزوير.

القضية بدأت عندما ضبط عناصر الشرطة في باب الزوار، امرأة شابة يشتبه في حيازتها لسند بنكي مزوّر، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة.

 وبعد تحريّات باشرتها ذات المصالح، تمّ تفكيك الشبكة الإجرامية، المتكوّنة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، من بينهم امرأة.

وسيتمّ تقديم المتّهمين أمام النيابة المختصة إقليميا، بتهم:

  • تكوين جمعية أشرار،
  • مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
  • التزوير واستعمال المزور في محرّرات مصرفية ووثائق إدارية، وتقليد الأختام.
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