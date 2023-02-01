جمعية المستهلك: هذه أسباب ارتفاع أسعار صرف العملة بالسوق السوداء

أرجعت جمعية حماية المستهلك سبب الإرتفاع غير المسبوق في أسعار صرف العملة بالسوق السوداء، إلى أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك.

وأكدت المنظمة في منشور عبر صفحتها بشبكة “فيسبوك” أن المعطيات التي بحوزتها تشير إلى أن هذا الإرتفاع راجع إلى تسابق من أصحاب الأموال المخزونة خارج البنوك قصد تحويلها للعملة الصعبة.

وتساءلت الجمعية عما إذا كان الباعة سيرفضون تصريف كميات كبيرة من العملة قصد استقرار سعر الصرف، معتبرة أن العملية هي مسابقة لاستبدال الدينار المُخزن بالأورو والدولار.

وقالت المنظمة أن هؤلاء الذين يريدون تصريف الأموال المخزنة قدمت لهم الدولة ضمانات لوضعها في البنوك ولكنهم رفضوا ذلك.

وخلالاجتماع الحكومة الولاة، دعا الرئيس تبون أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك إلى الإسراع في إيداعها بالبنوك.

وقال الرئيس تبون: “أوجه اخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك”، مذكرا في هذا الاطار بأن الدولة “قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”. مشيرا إلى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية.