في 19 نقطة.. أهم تصريحات الرئيس تبون خلال اجتماع الحكومة الولاة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع الحكومة الولاة، إن الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء، كما كشف عن عدة مؤشرات اقتصادية جديدة، ودعا الولاة إلى التحرر من التردد والتحلي بالجرأة.

وقال الرئيس تبون، الخميس، خلال افتتاحه لقاء الحكومة الولاة أن الدولة الجزائرية لن تنهار رغم كيد الأعداء.

كما كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن نتائج القرارات المتخذة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها تنويع الصادرات وخلق مناصب الشغل.

1- استحداث 700 وحدة اقتصادية و 52 ألف منصب شغل

قال رئيس الجمهورية، الخميس، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة الولاة بنادي الصنوبر بالعاصمة بأن نتائج القرارات التي تم اتخاذها سابقا سمحت في ظرف ثلاث أشهر من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية مصغرة متوسطة وكبيرة مما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.

وتابع الرئيس تبون قائلا: “هذه القرارات مكنت أيضا من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا”.

أهم تصريحات رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة الولاة – هدف هذا اللقاء، هو المتابعة الحثيثة لتنفيذ الالتزامات وللقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية.

– أدعو مرة أخرى إلى التخلي عن التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة لتسريع وتيرة العمل.

-في ظرف ثلاثة أشهر رُفع القيد على عدد من المؤسسات الاقتصادية، ما بين 600 أو 700 وِحدة مجهرية وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، سمحت بخلق 52 ألف منصب شغل.

– أشكر كل الولاة والإطارات الذين ساهموا في هذه الحصيلة الإيجابية، فعليهم العمل وعلينا الحماية القانونية التامة.

– ليس على الولاة انتظار تعليمات المركزية، بل بادروا ومن حقكم توقيف المتقاعسين وغير الأكفاء من المسؤولين التنفيذيين المحليين.

-من بين مقاييس تقييم الولاة هو مدى خلق مناصب الشغل.

-أقول للولاة : المواطن..المواطن..ثم المواطن..أنصتوا إليه.

-أنقذنا الاقتصاد وعززنا استقلاله بلطف من الله وتجنُد الوطنيين الأحرار في كل المستويات.

– قلصنا الاستيراد دون أن يشعر المواطن بالتقشف والحكمة ليست في احتياطي الصرف بل في التحكم بالاقتصاد.

– الموارد المالية للدولة تمت تقويتها بالإنتاج والتصدير والحكمة في الاستيراد.

-احتياطي الصرف فاق 60 مليار دولار وصادراتنا خارج المحروقات في حدود 7 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الجمهورية.

– الدولة الجزائرية لن تنهار رغم عواء الذئاب الذين يتمنون ذلك.

-التضخم بلغ 9% وهي غير مقبولة رغم أن هذه النسبة هي برقمين في دول أخرى.

– نسبة النمو بلغت 4% وسنعمل على تعزيزات اقتصادية في 2023 التي ستكون سنة سرعة الانجاز وتقوية المكاسب.

– هدفنا بناء اقتصاد ناجع وناجح قادر على مواجهة الأزمات.

– أعلم يقينا أن أجور الموظفين لا تكفي،. لذا أطلب الصبر حتى نصل إلى زيادة قدرها 47% إجمالا ما بين نهاية 2023 و 2024.

– انتهى الصبر وبلغ السيل الزُبى لا تزال هناك أموال مكدسة ومدفونة أدعو أصحابها لآخر مرة إلى إدماجها في السوق قانونا من خلال البنوك، فقد منحنا كل الضمانات.

دبلوماسيا:

–الصحراء الغربية قضية مبدأ دفاع عن القضايا العادلة عبر العالم.

-عام 2023 سيكون عام فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بحول الله.

2- ارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات بـ 30 بالمائة

وتحدث الرئيس تبون عن تنويع الصادرات والتركيز على الصناعة والمنتجات خارج المحروقات حيث كشف بأن الجزائر صدرت ما قيمته 1 مليار و700 ألف دولار خلال 2019.

وتابع الرئيس تبون قائلا بأن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 ملايير دولار خلال سنة 2021، لتصل سنة 2022 إلى 7 ملايير دولار بارتفاع قدره 30 بالمائة.

3- 60 مليار دولار احتياطي الصرف

وكشف الرئيس تبون أن احتياطي الصرف فاق 60 مليار دولار بنسبة النمو بلغت 4.1، مع توقعات أن تفوق 5% سنة 2023.

وتابع الرئيس تبون :”سنة 2023 ستكون سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة، والرفع من القدرة الشرائية للمواطن، والتقليص من التضخم. نحاول حماية المواطن من تذبذب التبعات الاقتصادية العالمية”.

4- بداية 2024 سنرفع من نسبة الأجور لتبلغ 47%

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه تقرر رفع الأجور إلى نسبة 47 بالمائة نهاية 2023 وبداية 2024.

وأضاف الرئيس تبون في كلمته خلال لقاء الحكومة الولاة، قائلا: “المرتبات لا تكفي ونحن على علم بذلك ولكن في نهاية 2023 وبداية 2024 سنرفع نسبة الأجور لتبلغ 47 بالمائة”.

5- إنتاج زيت المائدة محليا وإطلاق أول مصنع لإنتاج السكر في 2023

وقال الرئيس تبون أن سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100% لزيت المائدة، وستشهد الجزائر إطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك.

6- 2023 سنة الإنجاز وتعزيز المكاسب

وعن مشاريع السنة الجديدة قال الرئيس تبون قائلا: “سنة 2023 ستزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب، ماضون نحو دعم المكاسب، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا”

وتابع قائلا “نحن ماضون نحو تحسين الخدمة العمومية، استعادة العقار تثمين العقار الفلاحي، تشجيع انشاء المؤسسات، تشجيع الاستثمار، خلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة”.

7- تقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار

وتحدث الرئيس تبون عن الاستيراد، موضحا أنه تم تقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار والعملية مازالت مستمرة.

وأوضح الرئيس تبون بأن 63 مليار دولا سنويا كانت مجرد تضخيم للفواتير وبذير للمال العام.

مشيرا إلى أن تقليص فاتورة الاستيراد تمت دون حرمان المواطن، ولم يعد هنالك استيراد مزيف.

8- دعوة لإيداع الأموال المخزنة خارجا بالبنوك

دعا رئيس الجمهورية أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك الى الاسراع في إيداعها بالبنوك، قائلا: “أوجه اخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك”، مذكرا في هذا الاطار بأن الدولة “قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”.

وأشار الى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية.

9- الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء

وبالحديث عن الجزائر والمؤامرات الخارجية قال الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء.

10- على الولاة التحرر من التردد والتحلي بالجرأة

ودعا الرئيس تبون ولاة الجمهورية إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة خاصة في هذه المرحلة التي تميزها تحديات واستراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي والغذائي والمائي.

كما أشار الرئيس تبون إلى أن هذا اللقاء يرمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة، ويهدف إلى إحداث التغيير اللازم في الذهنيات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية.

وقال رئيس الجمهورية “نسعى إلى تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أشرف، الخميس، على افتتاح لقاء “الحكومة – الولاة”، بقصر الأمم نادي الصنوبر الذي حمل شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق” .

وانطلق، الخميس، لقاء “الحكومة – الولاة”، بقصر الأمم نادي الصنوبر تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق” بتنظيم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ويهدف اللقاء إلى تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية، ويقف عند مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطن

كما أوضحت الداخلية أن اللقاء يستعرض سبل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، من خلال وضع خارطة طريق شاملة ومتناسقة.

وسيسمح اللقاء بإبراز أوجه التكامل بين مختلف ولايات الوطن، وتثمين الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها.

كما يسلط”اجتماع الحكومة – الولاة”، الضوء على مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وبحث آفاق توطيدها.

كما يبحث اللقاء آليات التنسيق والتعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية لمساعدة المواطنين والمستثمرين.