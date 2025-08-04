تقرير أمريكي: الجزائر استوردت نحو 12,4 مليار دولار من المنتجات الغذائية في 2024

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، تسجيل ارتفاع في واردات الجزائر من المواد الغذائية خلال سنة 2024 مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

ووفقا لذات التقرير الصادر بتاريخ 06 جوان 2025، فقد بلغت واردات الغذاء في الجزائر خلال السنة الماضية، نحو 12,4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 0,93 مليار دولار مقارنة بالسنة الماضية 2024، و بـ 3,419 مليار دولار مقارنة بسنة 2019.

وتصدّرت المنتجات الغذائية المباشرة على غرار (الحبوب والسكر والقهوة..) وكذا الحيوانات الحية، قائمة المواد المستوردة بـ 10,907 مليار دولار، متبوعة بالزيوت الحيوانية والنباتية، والدهون والشموع بـ 1,104 مليار دولار ثم المشروبات والتبغ بـ 0,374 مليار دولار.

وكشف ذات المصدر، بلوغ واردات الجزائر من بودرة الحليب ومنتجات الأجبان مستوى 1,7 مليار دولار، وهو ما يعادل 15 % من واردات المنتجات الغذائية لسنة 2024.

وأكد المصدر ذاته، تسجيل ارتفاع في إجمالي واردات الجزائر من المنتجات الموجهة للمستهلكين، حيث بلغت نحو 3,5 مليار دولار سنة 2024، بزيادة قدرها نحو 01 مليار دولار مقارنة بسنة 2021.

وتظل دول الاتحاد الأوروبي المورد الرئيسي للمنتجات الغذائية الجاهزة للجزائر، ومع ذلك، فقد انخفضت حصتها من 48٪ في 2023 إلى 43٪ في 2024، تليها دول (ميركوسور) والتي تضم كل من البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي بنسبة 16٪ ثم نيوزيلندا بنسبة 14٪.