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تقرير دولي: الجزائر في قائمة أكبر اكتشافات النفط والغاز عام 2022

الشروق أونلاين
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تقرير دولي: الجزائر في قائمة أكبر اكتشافات النفط والغاز عام 2022
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الجزائر في قائمة أكبر اكتشافات النفط والغاز عام 2022

حقّقت الجزائر أبرز اكتشافات النفط والغاز في العام 2022، إلى جانب البرازيل وناميبيا، حسب ما رصده تقرير حديث لدورية “Wood Mackenzie” المتخصّصة في شؤون الطاقة.

وحسب ما ورد في التقرير، فقد كانت اكتشافات النفط والغاز في 2022 هي الأكبر منذ عشرية من الزمن. حيث بلغت قيمة ما تمّ اكتشافه في هذه السنة 33 مليار دولار.

وقالت جولي ويلسون مديرة أبحاث الاستكشاف العالمية في “Wood Mackenzie” إن العام 2022 كان متميزًا للاستكشاف”. وأضافت:”كانت الأحجام جيّدة، ولو أنها ليست ممتازة”.

وتابعت ويلسون تقول:”أعلى قيمة من الاكتشافات سجّلت في المياه العميقة بناميبيا. بالإضافة إلى الموارد المكتشفة في الجزائر، والعديد من الاكتشافات الجديدة في المياه العميقة في غويانا والبرازيل”.

اكتشافات النفط والغاز في 2022 هي الأكبر منذ سنوات

وجاءت شركة سوناطراك الجزائرية في المركز الرابع عالميا، بين أكثر الشركات النفطية تحقيقا للاكتشافات الجديدة للغاز والبترول في عام 2022، حسب نفس التقرير.

سوناطراك الرابعة عالميا في تحقيق اكتشافات النفط والغاز عام 2022

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