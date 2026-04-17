تمديد استثنائي لجمركة سيارات المازوت لصالح أفراد الجالية

قررت السلطات تمديد إجراء انتقالي يسمح لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بجمركة السيارات الجديدة ذات محرك مازوت في إطار شهادة تغيير الإقامة، شريطة أن تكون عملية اقتناء السيارة قد تمت قبل 1 جانفي، وذلك وفق الشروط التنظيمية السابقة لدخول قانون المالية 2026 حيز التنفيذ، مع تحديد أجل أقصاه 30 جوان 2026 للاستفادة من هذا الإجراء.

وفي هذا الإطار وحسب إعلان نشرته القنصلية العامة للجزائر بنابولي واطلعت عليه “الشروق”، تم إقرار نظام انتقالي جديد يهم أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بدائرة اختصاص القنصلية، يقضي بالسماح بجمركة السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات مازوت، وذلك في إطار الاستفادة من آلية “تغيير الإقامة”.

ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي، حسب ذات المصدر، في سياق تمديد العمل بالشروط السابقة لدخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، على أن يستمر العمل به إلى غاية 30 جوان 2026، ما يمنح المعنيين فترة إضافية لتسوية وضعية مركباتهم وفق الإطار القانوني المعمول به سابقا.

وأوضح الإعلان أن المواطنين المعنيين بهذا الإجراء، والراغبين في الاستفادة منه، ملزمون بتقديم وثائق تثبت اقتناء السيارة قبل تاريخ 1 جانفي 2026، بما في ذلك فاتورة الشراء، وسند الطلب، وإثبات تسديد جزء من ثمن المركبة، أو ما يعادل ذلك من وثائق تجارية رسمية تُثبت عملية الاقتناء.

ويهدف هذا الإجراء، وفق ما ورد في الإعلان، إلى تمكين أفراد الجالية من الاستفادة من ترتيبات انتقالية مرنة، مع ضمان احترام الضوابط التنظيمية المرتبطة بعمليات الاستيراد والجمركة في إطار تغيير الإقامة.

كما دعت القنصلية العامة إلى التواصل عبر الرقم المخصص للاستفسارات، مؤكدة استعدادها لمرافقة المواطنين وتقديم التوضيحات اللازمة لضمان حسن تطبيق هذا القرار وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة به.