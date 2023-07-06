تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضّأن تأكله الكلاب

توتّي مستاءً من تهميشه رفقة دل بييرو ومالديني

تطرّق أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانتشيسكو توتّي، إلى إحدى سلبيات تسيير اللّعبة في بطولة بلده.

ونزل توتّي ضيفا على قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية في أحدث ظهور إعلامي له، وكان مرفوقا بِمواطنه وزميله السّابق في المنتخب أليساندرو دل بييرو.

وقال الإيطالي فرانتشيسكو توتّي (46 سنة): “المُشكلة هي أنّه داخل بعض الأندية يجب أن يكون هناك مَن يفهم كرة القدم. أحترم أُناسا بِوظائف أخرى مثل المحامي أو المحاسب، لكن أرفض جلبهم وإبعاد أبناء كرة القدم. إذا كنت في صفوف جوفانتوس، فلا بدّ أن تجلبا فتى مثل دل بييرو في النادي بِسبب ما فعله سابقا، ولِقدرته الكروية التي يتمتّع بها. نحن نتحدّث عن شخص صنع تاريخ كرة القدم، ويعرف كيف يتعامل مع الموقف وكيفية اختيار اللاعبين. أتساءل لماذا خرج أناس مثل مالديني ودل بييرو!”.

ورغم حيازتهم تتويجات كبيرة مثل كأس العالم وكأس رابطة أبطال أوروبا ولقب بطولة إيطاليا، إلّا أن لاعبين يُصنّفون في خانة أساطير الكرة مثل باولو مالديني وأليساندرو دل بييرو وفرانتشيسكو توتّي، يكتفون بِمتابعة اللّعبة الأكثر شعبية من بعيد، لِعدم استعانة الأندية أو اتحادات الكرة بِخدماتهم.

وفي سؤال فضولي عن مُغامرته الشهيرة بِتنفيذ ركلة الجزاء، رغم أن المباراة تندرج ضمن إطار ثمن نهائي كأس العالم 2006، والتوقيت كان يُشير إلى الأنفاس الأخيرة للمواجهة (90+5). قال “هِرقل” الكرة الإيطالية إنّه لم يكن مُتوتّرا، ولم يجد حلّا آخر غير الطريقة التي نفّذ بها الكرة. لِأن الحارس الأسترالي كان ضخم الجثّة (الطول: 1.94م، والوزن 85 كلغ)، ولا يُمكن “وخزه” ومباغته وهزّ شباكه سوى بِمثل هذه النّوع من “الإبر” الحادّة (فيديو الهدف: إضغط هنا).

وشكر فرانتشيسكو توتّي مدربه مارتشيلّو ليبّي، لِأنه آمن بِقدراته الفنّية، وجلبه إلى المونديال الألماني، وخاض بطولة العالم وهو مُصاب.