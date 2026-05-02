تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، غليزان وعين الدفلى.

كما تخص النشرية ولايات: تيارت، الأغواط، الجلفة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، المسيلة، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج وبسكرة.

كما ستخص الرعود ولايات: الجزائر العاصمة، البيض، النعامة وتبسة.

وحملت النشرية تنبيها حول هبوب رياح قوية عبر ولايات: تيبازة، الشلف، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة وستشهد ولايات: إليزي، إن صالح، البيض والنعامة هبوب رياح مرفوق بتطاير للرمال.

 تبدأ صلاحية النشرية من السادسة من مساء السبت إلى غاية السادسة من صباح يوم الأحد.

