تنبيه جديد: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 6 ولايات غدا الاثنين

 نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات غدا الاثنين.

وجاء في النشرية التي حلمت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار والرعود ستخص ولايات: الأغواط، البيض، النعامة، بشار وبني عباس.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة صباحا من يوم غد الاثنين إلى السادسة صباحا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: البيض، النعامة، بشار وبرج باجي مختار.

وستكون الرياح مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايات: النعامة، بشار وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

