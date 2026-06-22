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الجزائر

تنبيه جديد: موجة حر وأمطار غزيرة عبر 14 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: موجة حر وأمطار غزيرة عبر 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الاثنين من تسجيل موجة حر شديدة وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة أن موجة حر شديدة تتراوح ما بين 39 إلى  45درجة مئوية ستستمر عبر ولايات: سيدي بلعباس، غليزان، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، عين الدفلى، معسكر، وهران والبليدة.

 كما شمل التنبيه ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة وعنابة.

من المرتقب أن تستمر صلاحية النشرية إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

ونبهت النشرية أيضا من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: الأغواط، المسيلة، تيارت، الجلفة، البيض، سعيدة، النعامة، تيسمسيلت، المدية، إن قزام، تمنراست وبرج باجي مختار.

 تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

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