تنبيه حول حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 22 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الإثنين، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية على العديد من الولايات.

وأوضحت النشرية التي جاءت من المستوى الأول أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: سوق أهراس، قالمة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تبسة، خنشلة، باتنة، المنيعة، تيميمون، أدرار.

من جهة أخرى نبهت مصالح الديوان من هبوب رياح قوية على كل من ولايات بشار، بني عباس، أدرار، برج باجي مختار، عين صالح، تمنراست، وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.