تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على 6 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من موجة حر وأمطار رعدية متبوعة برياح وزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: عين صالح وأدرار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة 12 ليلا من اليوم الأربعاء هي: جانت، تمنراست وعين قزام.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الرياح القوية والزوابع الرملية ولايتي برج باجي مختار وعين قزام من الساعة 12 بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم.