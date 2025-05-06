تنبيه هام للحجاج بخصوص سندات الهدي

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج الميامين إلى ضرورة اقتناء سندات الهدي من الجهات الرسمية والمعتمدة فقط، وذلك تفاديًا لعمليات التحايل وضمانًا لصحة النسك خلال أداء مناسك الحج.

وأكد الديوان في توجيهاته أن شراء السندات من مصادر موثوقة يضمن تنفيذ شعيرة الهدي وفق الضوابط الشرعية والتنظيمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية المعتمدة لشراء سندات الهدي في البقاع المقدسة تشمل: البريد السعودي “سبل”، منصة أضاحي (adahi.org)، مصرف الراجحي، جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ومنصة إحسان.